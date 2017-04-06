Новости участников портала \\ 11.04.2017 10:03 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

При обращении в уфимскую компанию ВКО клиенты могут рассчитывать на полный пакет только качественных услуг (от проектирования до продажи и сервисного обслуживания), на низкие цены, на пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и на другие бонусы, предоставляемые по партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». С каталогом поставляемого по франшизе оборудования можно ознакомиться на новом сайте ВКО.

Партнерский каталог ВКО (то есть поставляемое по франшизе оборудование) насчитывает тысячи тщательно отобранных товаров лучших российских и зарубежных производителей. Изучить весь ассортимент, поставляемый в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», можно на новом корпоративном сайте ВКО. Среди возможностей этого, созданного в рамках франшизы сайта, автоматическое сохранение истории заказов в личном кабинете, расчет онлайн стоимости монтажных и других работ, составление коммерческих предложений и т.п.

Поскольку компания «Видеоглаз» является официальным дилером сотен производителей оборудования безопасности и поставляет его партнерам без посреднических накруток – клиенты ВКО могут быть уверены в высоком качестве товаров и в оптимальных ценах на каждую «франшизную» единицу продукции. Партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» предусматривает обучение сотрудников ВКО по поставляемым приоритетным брендам, поэтому при обращении в ВКО клиенты получают квалифицированную техническую поддержку и другие услуги на высоком уровне.

Среди предоставляемых компанией ВКО услуг есть сервисное обслуживание систем видеонаблюдения, контроля доступа, охраны периметра, охранно-пожарной сигнализации и т.п., и в рамках франшизы на сервис «от ВКО» действует бонус под названием «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе». Суть ее предельно проста: гарантия на оборудование актуальна все то время, пока действует договор на сервисное обслуживание, а при его своевременном продлении гарантия на обслуживаемое оборудование становится бессрочной.

При возникновении каких-либо (крайне маловероятных) претензий по качеству услуг или товаров от компании ВКО ее клиенты по условиям партнерского соглашения могут обратиться с претензией напрямую в компанию «Видеоглаз», где их проблема будет устранена в самые короткие сроки. Связаться с техническими специалистами «Видеоглаза» можно по электронной почте или по телефону.

Источник: www.videoglaz.ru