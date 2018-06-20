«ВИТ-Центр» принял участие в заседании ЛО ТПП «Цифровые технологии и решения для ...
«ВИТ-Центр» принял участие в заседании ЛО ТПП «Цифровые технологии и решения для бизнеса»
Новости участников портала \\ 15.10.2018 18:37 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
10 октября в ЛО ТПП прошло совместное заседание трех Комитетов «Цифровые технологии и решения для бизнеса». В рамках заседания состоялась Деловая биржа, на которой компания «ВИТ-Центр» провела ряд важных переговоров, а также представила свой новый продукт – промышленный компьютер Prof Station FL.
10 октября в Ленинградской областной торгово-промышленной палате прошло совместное заседание Комитета по безопасности предпринимательской деятельности, Комитета по вопросам регулирования предпринимательской деятельности и защите прав предпринимателей и Комитета по информационно-коммуникационным технологиям. Тема мероприятия: «Цифровые технологии и решения для бизнеса».
На заседании обсуждались новые возможности цифровых технологий, цифровые решения в системах контроля и управления доступом и в системах пожарной безопасности, организация хранения, обработки и защиты корпоративных данных.
Важной частью мероприятия стала Деловая биржа, организованная с целью обмена контактами, установления партнерских отношений и заключения договоров на поставку продукции. Компания «ВИТ-Центр» также приняла участие в Деловой бирже. Представителями компании был проведен ряд переговоров с высоким потенциалом для дальнейшего сотрудничества. Также компания представила свою новинку – малогабаритный безвентилляторный компьютер Prof Station FL, предназначенный для работы в жестких условиях и не нуждающийся в обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации.
Справка:
Компания «ВИТ-Центр» – современный системный интегратор, выполняющий работы по созданию и сопровождению комплексных систем безопасности и информационных систем для объектов различного назначения. «ВИТ-Центр» осуществляет проектирование, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, а также техническое обслуживание систем видеонаблюдения, СКУД, охранно-пожарной сигнализации, систем охраны периметра, СКС и других систем безопасности и автоматизации. Компания обладает собственным производством и поставляет на рынок видеосерверы Prof-IT, системы хранения данных SANata, рабочие станции V-BOX, а также промышленные компьютеры Prof Station FL.
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