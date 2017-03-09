"Виртуальная матрица" STNR-6462 для видеорегистраторов Smartec Delta-серии

Новости участников портала \\ 13.03.2017 19:14 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет виртуальную матрицу STNR-6462. Это универсальное системное решение для создания УРМ без использования выделенной рабочей станции (ПК). STNR-6462 является многоканальным аппаратным декодером на платформе Linux

Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет виртуальную матрицу STNR-6462.

Это универсальное системное решение для создания УРМ без использования выделенной рабочей станции (ПК).



STNR-6462 является многоканальным аппаратным декодером на платформе Linux и выступает в качестве рабочей станции, работающей c 2 мониторами, на которых могут отображаться до 64 любых камер от нескольких, подключенных по сети, сетевых или гибридных видеорегистраторов.

Обеспечивается отображение и дублирующая запись до 64 камер, подключенных к видеорегистраторам Delta-серии. Возможны разные комбинации режимов отображения на мониторах – 64x4 (на мониторах 1 и 2), 36x32, 16x32 и др. На первом мониторном выходе поддерживается высокое разрешение 4K, что позволяет осуществлять детализированный просмотр видео от камер с разрешением выше 2 Мп без необходимости применения электронного зума.

При сравнении с традиционным построением УРМ на базе ПК и штатного ПО, решение на базе виртуальной матрицы обеспечивает существенное (2-кратное и более) сокращение стоимости.

Наряду с отображением текущего видео от камер, подключенных к удаленным видеорегистраторам, STNR-6462 поддерживает функцию WARP. Данная функция позволяет организовать удаленный доступ на произвольные видеорегистраторы Delta-серии в полном объеме функций (по аналогии с популярным ПО TeamViewer).

STNR-6462 способна производить дублирующую запись видео от камер, подключенных к удаленным видеорегистраторам Delta-серии, с разрешением до 4К (8 Мп) при максимальной суммарной кадровой частоте 960 к/с. Обеспечивается высокий входящий битрейт – до 640 Мбит/с.



Возможно воспроизведение резервного архива при одновременном отображении до 64 записанных каналов. Дублирующая запись важна для гарантированного сохранения видео даже в случае кражи/утраты удаленных видеорегистраторов.

STNR-6462, как и другие устройства Delta-серии, обладает важной особенностью – она может вести запись видео 2-х потоков одновременно: высокого и низкого разрешения. Функция логического объединения камер в группы дает возможность применять к ним общие команды и настройки.

Для многоканального сетевого доступа к STNR-6462 и другим устройствам Delta-серии предлагается штатное ПО Titanium 2.0.