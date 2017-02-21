Вебинар «Проектирование подсистемы хранения видеоданных в IP-видеонаблюдении»

Новости участников портала \\ 27.02.2017 19:41 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва

При проектировании IP-видеонаблюдения решается множество сопутствующих задач. Одна из них - обеспечение надежной записи и хранения видеоданных. Какой вариант организации хранения данных оптимален для IP видеонаблюдения? Как правильно рассчитать архив? Эти и другие темы в нашем вебинаре!

Одна из основных функций IP видеонаблюдения – это запись архива видеоданных. Когда система крупная и задача ответственная, проектировщику требуется правильно рассчитать архив, выбрать правильные диски и правильное записывающее устройство. Помимо указанных очевидных моментов, существует множество подводных камней, о которых никто не говорит. Например, проблема ограничения пропускной способности дисковой подсистемы на запись, которая становится все более значимой с ростом потоков в системах видеонаблюдения.

Все с самого начала, подробно, без привязки к какому либо бренду, мы расскажем:

как правильно организовать надежную запись и хранение видеоданных

какие IT-решения оптимальны для видеонаблюдения, а какие противопоказаны

какие особенности разного ПО видеонаблюдения необходимо учитывать

и какие решения по резервированию и увеличению отказоустойчивости следует применять

Регистрируйтесь на полезный вебинар от Видеомакс, который состоится 3 марта, в пятницу, с 11:00 до 11:30 по московскому времени.

Регистрируйтесь https://videomax.clickmeeting.com/desing_storage_ipvideo/register