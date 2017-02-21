Вебинар «Проектирование подсистемы хранения видеоданных в IP-видеонаблюдении»
Вебинар «Проектирование подсистемы хранения видеоданных в IP-видеонаблюдении»
Новости участников портала \\ 27.02.2017 19:41 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
При проектировании IP-видеонаблюдения решается множество сопутствующих задач. Одна из них - обеспечение надежной записи и хранения видеоданных. Какой вариант организации хранения данных оптимален для IP видеонаблюдения? Как правильно рассчитать архив? Эти и другие темы в нашем вебинаре!
Одна из основных функций IP видеонаблюдения – это запись архива видеоданных. Когда система крупная и задача ответственная, проектировщику требуется правильно рассчитать архив, выбрать правильные диски и правильное записывающее устройство. Помимо указанных очевидных моментов, существует множество подводных камней, о которых никто не говорит. Например, проблема ограничения пропускной способности дисковой подсистемы на запись, которая становится все более значимой с ростом потоков в системах видеонаблюдения.
Все с самого начала, подробно, без привязки к какому либо бренду, мы расскажем:
- как правильно организовать надежную запись и хранение видеоданных
- какие IT-решения оптимальны для видеонаблюдения, а какие противопоказаны
- какие особенности разного ПО видеонаблюдения необходимо учитывать
- и какие решения по резервированию и увеличению отказоустойчивости следует применять
Регистрируйтесь на полезный вебинар от Видеомакс, который состоится 3 марта, в пятницу, с 11:00 до 11:30 по московскому времени.
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Новости участников портала
На рынке появился 16 канальный IP видеорегистратор Bosch с записью видео с разрешением до 8 МР от любых IP-камер
Новости участников портала \\ 27.02.2017 17:39 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Серия устройств DIVAR network 2000 объединяет различные по базовому оснащению видеорегистраторы.
Новые IP-видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.02.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Expert EN4-87B3.6NI-DH и EN-77Z3NIL-UDH.
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Новости участников портала \\ 27.02.2017 10:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новости участников портала \\ 22.02.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 22.02.2017 10:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания «СБ-Системс» из Санкт-Петербурга предлагает в рамках франшизы оптимальную стоимость видеонаблюдения, контроля доступа, охраны периметра и других средств технической безопасности. По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиенты «СБ-Системс» покупают только качественные товары - по низким ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе.
Социальные проекты в области безопасности
Новости участников портала \\ 21.02.2017 13:35 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и Глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец положительно оценили новые разработки компании «Элеста» в области систем безопасности, представленные в рамках отчета главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
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Новости участников портала \\ 21.02.2017 13:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва
6-мегапиксельный сенсор новой купольной IP-камеры Smartec обеспечивает достаточно высокую детализацию изображения для распознавания лиц людей и других объектов в кадре, а также корректную работу средств видеоаналитики.
Macroscop представлен на центральной выставке отрасли безопасности в Бельгии
Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:57 \\ Macroscop \\ Пермь
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Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу охранно-пожарного оборудования нового бренда «Сибирский Арсенал».
Купольная 2 Мп AHD камера IPTRONIC IPT-QHD1080DM(2,8-12) – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Мультиформатная 2 Мп видеокамера IPTRONIC IPT-QHD1080DM(2,8-12), которая уже есть в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», может вести видеонаблюдение как на улице, так и в помещении. Эта компактная модель в металлическом корпусе не боится ни пыли, ни дождя, ни морозов до -40 градусов, а среди ее функций – цифровой WDR, ИК подсветка на 20 метров и поддержка форматов видео AHD/CVI/TVI/CVBS.
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ТД «Лидер-СБ» \\ 01.03.2017 11:20
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп уличную AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720BM(2,8-12)
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