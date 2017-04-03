Видеорегистраторы с поддержкой камер разрешением до 5Мп

Количество подключенных камер и разрешение к виберегистраторам AHDR-3004 и AHDR-3008 зависит от режимов работы: DVR, HVR, NVR. Запись изображения воспроизводится плавно, без торможения. Весь архив записывается на жесткий диск объемом до 4 Тб или 6 ТБ (используя модель Western Digital серии Purple) с помощью USB, CMS, WEB, Cloud. Управление охранными видеорегистраторами осуществляется через сеть или USB-мышь. Обе модели Optimus с поддержкой режима пентаплекс. Получить доступ к просмотру видеоизображения возможно из любой точки планеты со смартфона, компьютера или планшета, благодаря поддержке облачного сервиса P2P.

Компания Optimus представила новинки: AHD видеорегистраторы AHDR-3004 и AHDR-3008 с поддержкой 8 видеокамер разрешением до 5 Мп, используя формат сжатия H.264.

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