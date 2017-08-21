Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:19 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris, на правах официального дилера Panasonic, представляет высокопроизводительный и расширяемый видеорегистратор Panasonic WJ-NX200K с поддержкой H.265/H.264, встроенным графическим интерфейсом и надежной системой шифрования end-to-end без использования компьютера.

Panasonic WJ-NX200K поддерживает до 32 камер наблюдения. В базовой комплектации видеорегистратор поддерживает 9 видеокамер камер и обеспечивает простое масштабирование системы видеонаблюдения без замены оборудования за счет приобретения дополнительных лицензий. Лицензии WJ-NXE-20(W) позволяют поэтапно модернизировать систему, расширяя возможности регистратора WJ-NX200K до поддержки16/24/32 камер.



Суммарная пропускная способность регистратора WJ-NX200K имеет составляет 384 Мбит/с и поровну распределяется между записью и отдачей видеопотока, что с избытком покрывает потребности при одновременном просмотре и записи 32 FullHD камер.



Кроме того, новый видеорегистратор может одновременно работать с алгоритмами сжатия H.265 и H.264. Такой функционал позволяет легко настроить существующую систему из i-PRO H.264 камер для использования с новым Panasonic WJ-NX200K и расширять систему уже новыми камерами с поддержкой H.265.



Еще одной функцией, актуальной для российского рынка, является возможность работы при перебоях с электроснабжением: если напряжение пропадёт на короткое время (менее 200 мс) - Panasonic WJ-NX200K продолжит работу без перезагрузки. Если время отсутствия электроэнергии превысит превысит допустимый предел, то видеорегистратор перейдет в режим безопасного отключения.



Более подробную информацию о новом видеорегистраторе вы можете прочитать в блоге компании Tatris или связавшись со специалистами по телефону +7 800 100-7-001 или эелектронной почте info@tatris.ru.