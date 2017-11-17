Видеорегистратор "МАВР Юпитер" был представлен главам Санкт-Петербурга.

Новости участников портала \\ 24.11.2017 11:38 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

22 ноября видеорегистратор «МАВР Юпитер» был представлен вице-губернатору Санкт-Петербурга Мовчан Сергею Николаевичу и главе администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерию Николаевичу, в рамках выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга».

22 ноября видеорегистратор «МАВР Юпитер» был представлен вице-губернатору Санкт-Петербурга Мовчан Сергею Николаевичу и главе администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерию Николаевичу, в рамках выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга».

Представители власти ознакомились с особенностями работы регистратора и оценили его возможности:

Встроенный ГЛОНАСС;

Запись видео высокой четкости в формате HD;

12 часов непрерывной записи;

Режим ночной съемки;

Встроенный датчик нападения (удара);

Угол обзора 140о.

Мобильный регистратор "МАВР Юпитер", входящий в состав комплекса «Цифровой полицейский» предназначен для ауди-видео фиксации обстановки при несении службы с автоматической привязкой к местности, передачи и архивации полученных данных на базу «МАВР Юпитер» и на сервер «Юпитер».

Видеорегистратор «Юпитер» предназначен для сотрудников силовых ведомств, транспортных служб, промышленных производств, лесных хозяйств.