Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего ...

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:03 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

Изящный дизайн, встроенный PoE-коммутатор, поддержка всей линейки видеокамер и возможность объединения нескольких устройств под единым управлением, все это делает DR-1204P идеальным экономичным решением для малого и среднего бизнеса.

Компания IDIS, крупнейший производитель систем видеонаблюдения в Южной Корее, дополнила свою линейку новым видеорегистратором DR-1204P, обладающим множеством важных и простых в использовании функций.

 

Модель DR-1204P поддерживает запись в разрешении до 5 Мп и обеспечивает длительность архива до 30 дней при использовании технологий IDIS Интеллектуальный Кодек и IDIS M.A.T. Но и это ещё не всё, IDIS DirectIP видеорегистраторы позволяют устранить все сложности внедрения новой системы видеонаблюдения, при этом снижая затраты на обслуживание и увеличивая продолжительность использования оборудования. Новый 4-канальный регистратор поставляется с бесплатным ПО для управления системой видеонаблюдения IDIS Center и мобильными приложениями, не требующими какой-либо платы за лицензирование, тем самым подтверждая одну из особенностей IDIS – низкую стоимость владения. Все это приводит к обеспечению неизменно высокой маржинальности оборудования IDIS для интеграторов и снижению затрат для конечных пользователей.

 

Профессор Питер Ким, ведущий технический специалист IDIS поясняет: «4-х канальный FullHD видеорегистратор DR-1204P является воплощением одного из обязательств компании по удовлетворению совершенно любых потребностей клиентов, независимо от их масштаба. Данная модель подойдёт для малых и средних компаний — сверхкомпактный дизайн и бесшумность сделают возможным его использование даже в домашних условиях. Регистратор позволить полностью ощутить ту простоту, которую обеспечивает технология DirectIP, без затрат и сложностей, с запасом надёжности и возможностей».

 

Регистратор DR-1204P имеет поистине эргономичный и изящный дизайн, обеспечивает бесшовный и интуитивный мониторинг с использованием широкого спектра внутренних и уличных камер, для обеспечения всех потребностей. Простота его масштабируемости заключается в том, что пользователи могут расширять систему все новыми и новыми регистраторами DR-1204P, например, при увеличении филиалов компании, и могут объединять все под единым управлением благодаря бесплатному ПО. И получая доступ ко всем объектам из любой точки мира в режиме 24/7.

 

Профессор Ким добавляет: «DR-1204P уникальное устройство. Его преимущества, благодаря несравненной простоте установки и настройки небольшой системы из 4-х камер ощутят и интеграторы, и установщики. Также в полной мере их ощутят конечные пользователи. Ведь устройство, несмотря на экономичность, полностью совместимо со всей остальной линейкой в том числе и с регистраторами HD-TVI, для управления в едином ПО, а также fisheye видеокамерами, поддерживающими двусторонний деварпинг.»

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