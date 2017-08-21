Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего ...
Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса
Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:03 \\ IDIS Russia \\ г. Москва
Изящный дизайн, встроенный PoE-коммутатор, поддержка всей линейки видеокамер и возможность объединения нескольких устройств под единым управлением, все это делает DR-1204P идеальным экономичным решением для малого и среднего бизнеса.
Компания IDIS, крупнейший производитель систем видеонаблюдения в Южной Корее, дополнила свою линейку новым видеорегистратором DR-1204P, обладающим множеством важных и простых в использовании функций.
Модель DR-1204P поддерживает запись в разрешении до 5 Мп и обеспечивает длительность архива до 30 дней при использовании технологий IDIS Интеллектуальный Кодек и IDIS M.A.T. Но и это ещё не всё, IDIS DirectIP видеорегистраторы позволяют устранить все сложности внедрения новой системы видеонаблюдения, при этом снижая затраты на обслуживание и увеличивая продолжительность использования оборудования. Новый 4-канальный регистратор поставляется с бесплатным ПО для управления системой видеонаблюдения IDIS Center и мобильными приложениями, не требующими какой-либо платы за лицензирование, тем самым подтверждая одну из особенностей IDIS – низкую стоимость владения. Все это приводит к обеспечению неизменно высокой маржинальности оборудования IDIS для интеграторов и снижению затрат для конечных пользователей.
Профессор Питер Ким, ведущий технический специалист IDIS поясняет: «4-х канальный FullHD видеорегистратор DR-1204P является воплощением одного из обязательств компании по удовлетворению совершенно любых потребностей клиентов, независимо от их масштаба. Данная модель подойдёт для малых и средних компаний — сверхкомпактный дизайн и бесшумность сделают возможным его использование даже в домашних условиях. Регистратор позволить полностью ощутить ту простоту, которую обеспечивает технология DirectIP, без затрат и сложностей, с запасом надёжности и возможностей».
Регистратор DR-1204P имеет поистине эргономичный и изящный дизайн, обеспечивает бесшовный и интуитивный мониторинг с использованием широкого спектра внутренних и уличных камер, для обеспечения всех потребностей. Простота его масштабируемости заключается в том, что пользователи могут расширять систему все новыми и новыми регистраторами DR-1204P, например, при увеличении филиалов компании, и могут объединять все под единым управлением благодаря бесплатному ПО. И получая доступ ко всем объектам из любой точки мира в режиме 24/7.
Профессор Ким добавляет: «DR-1204P уникальное устройство. Его преимущества, благодаря несравненной простоте установки и настройки небольшой системы из 4-х камер ощутят и интеграторы, и установщики. Также в полной мере их ощутят конечные пользователи. Ведь устройство, несмотря на экономичность, полностью совместимо со всей остальной линейкой в том числе и с регистраторами HD-TVI, для управления в едином ПО, а также fisheye видеокамерами, поддерживающими двусторонний деварпинг.»
Новости участников портала
Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01
Новости участников портала \\ 03.11.2017 13:34 \\ ТЕКО \\ Казань
Представляем вашему вниманию сравнительный анализ двух контроллеров: Z5R-box и CMD DS-C01.
Новая HD-AHD видеокамера Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5.
Линейку оборудования Computar пополнили 17-кратные объективы-трансфокаторы для 3 Мп камер видеонаблюдения
Новости участников портала \\ 02.11.2017 13:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокоточный сервопривод объектива-трансфокатора E17Z8816PDC-MP обеспечивает регулировку фокусного расстояния в диапазоне от 8,8 до 150 мм за 6,4 с и позволяет удаленно настраивать требуемый угол обзора и фокусировку.
ЭЛЕСТА: Лучшее производство!
Новости участников портала \\ 02.11.2017 12:05 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Первое место конкурса "Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2017" в номинации "промышленное производство" заняла компания "Элеста" в лице Генерального директора Голубева Сергея Викторовича.
Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Tantos TSr-UV0414 Eco.
Элеста извещает – датчики в СПИСКЕ!
Новости участников портала \\ 01.11.2017 19:11 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Датчики попали в список!
Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW5830RP-Z.
Шестеро цыган распылили огнетушитель в банном комплексе
Новости участников портала \\ 31.10.2017 18:16 \\ Дельта - системы безопасности \\ г. Москва
Случай произошел в Самаре
Новый охранно-пожарный прибор ВЭРС на 99 адресных извещателей LEONARDO от System Sensor и 16 шлейфов
Новости участников портала \\ 31.10.2017 15:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Для удобства и оперативного управления устройствами, составляющими логически единую группу, шлейфы сигнализации и адресные извещатели могут объединяться в разделы (максимум 24).
Зональный контроль в Sigur – дополнительные функции и возможности
Новости участников портала \\ 31.10.2017 15:18 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Возможности зонального контроля в Sigur можно использовать не только для пресечения повторных проходов, но и для других целей: более точного учета рабочего времени, временной блокировки пропусков и создания эвакуационного отчета.
Другие новости
Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global
ООО "ТерраЛинк" \\ 03.11.2017 18:57
Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса
IDIS Russia \\ 03.11.2017 16:03
Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01
ТЕКО \\ 03.11.2017 13:34
Новости
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!
Выставки \\ 03.11.2017
Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.
ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex
Информационная безопасность \\ 02.11.2017
Эксперты ESET обнаружили новую мошенническую кампанию в Google Play. Ее жертвами стали пользователи популярной криптовалютной биржи Poloniex.
Статьи
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.
Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания
Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.