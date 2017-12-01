Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»

Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»

Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»

Новости участников портала \\ 07.12.2017 13:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Мы рады сообщить Вам, что вышел подробный видеообзор по охранному ГЛОНАСС браслету «УМКА» о его принципах работы и основных возможностях.

Дорогие дамы и господа!

 

Мы рады сообщить Вам, что вышел подробный видеообзор по охранному ГЛОНАСС браслету «УМКА» о его принципах работы и основных возможностях.

 

 СМОТРЕТЬ ВИДЕО

 

Из видеообзора вы узнаете все об УМКЕ: состав комплекта, первый запуск, весь функционал и особенности работы с мобильным приложением.

 

Видеообзор будет интересен не только тем, кто собирается приобрестибраслет «УМКА», но и тем, кто успел опробовать его на деле.

Новости участников портала

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Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.12.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры MASTER MR-HPNV5W.

Московские общественники проверят уровень работы охранников ТЦ

Московские общественники проверят уровень работы охранников ТЦ

Новости участников портала \\ 06.12.2017 14:54 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва

Об этом заявил заместитель председателя Гильдии НСБ МТПП Владимир Каширов

Поддержка датчика Холла в Sigur

Поддержка датчика Холла в Sigur

Новости участников портала \\ 06.12.2017 14:22 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

С его помощью возможно получить более полную картину о состоянии точки доступа, например, информацию о неисправности замка или неправильном монтаже.

Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.12.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-камеры EverFocus EZN-368M.

Высокое качество IDIS покоряет новые высоты для горноспасательного отряда

Высокое качество IDIS покоряет новые высоты для горноспасательного отряда

Новости участников портала \\ 05.12.2017 20:25 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

Горноспасательный отряд Rossendale & Pendl выбирает систему видеонаблюдения на базе решений IDIS.

ГК «ЭРВИСТ» на семинаре в Екатеринбурге представит решения для обеспечения безопасности

ГК «ЭРВИСТ» на семинаре в Екатеринбурге представит решения для обеспечения безопасности

Новости участников портала \\ 05.12.2017 12:49 \\ ГК «ЭРВИСТ» \\ г. Москва

Как предотвратить значительные материальные и финансовые потери от пожара – семинар ГК “Эрвист” для руководителей банков, депозитариев; центров обработки данных (ЦОД), электронных библиотек; складских терминалов; архивов, библиотек, музеев; объектов транспорта и промышленности

Новая мультиформатная видеокамера Praxis в ТД «Лидер-СБ»

Новая мультиформатная видеокамера Praxis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 05.12.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой мультиформатной видеокамеры Praxis PE-7111MHD 3.6.

Новый адрес компании Sigur – важная информация

Новый адрес компании Sigur – важная информация

Новости участников портала \\ 04.12.2017 17:25 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Компания Sigur с 4 декабря 2017 года работает в новом офисе по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, 18б – бизнес-центр «Esquire».

Увеличение гарантийного срока обслуживания оборудования PERCo.

Увеличение гарантийного срока обслуживания оборудования PERCo.

Новости участников портала \\ 04.12.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» сообщает, что с первого декабря гарантийный срок на оборудование PERCo увеличивается до пяти лет с момента продажи.

Компания Актив-СБ представила новый комплект видеонаблюдения

Компания Актив-СБ представила новый комплект видеонаблюдения

Новости участников портала \\ 01.12.2017 16:48 \\ ТД "Актив-СБ" \\ г. Москва

Компания Актив-СБ представила новый комплект видеонаблюдения на 6 уличных камер! Данный комплект предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях, а также в помещениях с высокой влажностью и т. д.

Другие новости

Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»

ООО "Элеста" \\ 07.12.2017 13:57

Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 07.12.2017 10:59

Московские общественники проверят уровень работы охранников ТЦ

Медиасовет КС НСБ России \\ 06.12.2017 14:54

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Видео с соревнований по практической стрельбе

Новое на портале \\ 07.12.2017

Чемпионат России по практической стрельбе

Выставка Securika St. Petersburg возвращается в «Ленэкспо»

Выставка Securika St. Petersburg возвращается в «Ленэкспо»

Выставки \\ 07.12.2017

В 2018 году международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg сменит площадку и пройдёт в ВК «Ленэкспо».

Форум All-over-IP 2017: в Москве наметили карту будущего

Форум All-over-IP 2017: в Москве наметили карту будущего

Выставки \\ 04.12.2017

Юбилейный форум All-over-IP 2017, который прошел в 10 раз в Москве с 22 по 24 ноября, показал, что технологическая революция продолжается. И продолжается не менее интенсивно, чем десятилетие назад. Спонсорами форума стали: ITV | AxxonSoft, Basler AG, dormakaba, Dahua Technology, Intra, Центр Речевых Технологий. Партнером форума выступило Русское биометрическое общество.

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Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта

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Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

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IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

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