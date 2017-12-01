Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»

Новости участников портала \\ 07.12.2017 13:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Мы рады сообщить Вам, что вышел подробный видеообзор по охранному ГЛОНАСС браслету «УМКА» о его принципах работы и основных возможностях.

Дорогие дамы и господа!

Мы рады сообщить Вам, что вышел подробный видеообзор по охранному ГЛОНАСС браслету «УМКА» о его принципах работы и основных возможностях.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Из видеообзора вы узнаете все об УМКЕ: состав комплекта, первый запуск, весь функционал и особенности работы с мобильным приложением.

Видеообзор будет интересен не только тем, кто собирается приобрестибраслет «УМКА», но и тем, кто успел опробовать его на деле.