Видеонаблюдение в Туле под ключ – от «Оберег-Видео» по франшизе с «Видеоглазом»
Видеонаблюдение в Туле под ключ – от «Оберег-Видео» по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 25.04.2017 10:57 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Безопасность от «Оберег-Видео» - это низкие «франшизные» цены на тысячи товаров, партнерские гарантии и привлекательные условия на оборудование в сервисе. Покупатели из Тулы и окрестностей по достоинству оценили удобный функционал нового сайта «Оберег-Видео», созданного в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ».
Сайт компании «Оберег-Видео» содержит полный партнерский каталог товаров с ценами и техническими параметрами, по которым легко подбирать товары под конкретную задачу. Любой заказ автоматически сохраняется в личном кабинете, а стоимость монтажных и других работ рассчитывается в режиме онлайн. Цена товаров, поставляемых по партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», формируется на основе дилерской цены без многочисленных накруток сверху, а качество продукции прошло жесткую проверку на действующих объектах «Видеоглаза».
Партнерский каталог компании «Оберег-Видео» содержит тысячи наименований оборудования из разделов видеонаблюдение, контроль доступа, охрана периметра и т.п. Компания «Видеоглаз» приобретает эти товары по дилерским соглашениям с лучшими российскими и зарубежными производителями, поэтому любая позиция в каталоге – сертифицирована и с официальной гарантией. Если покупателя по каким-то причинам не устроит качество приобретенного в «Оберег-Видео» товара, он может написать или позвонить в компанию «Видеоглаз» для быстрого решения вопроса.
Тульская компания «Оберег-Видео» занимается не только продажей оборудования безопасности, но инсталляцией систем под ключ. После постановки задачи клиентом ее специалисты займутся проектированием, монтажом и другими работами, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию, после этого с ними можно заключить договор на сервис установленной системы. В рамках франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиенты, заключившие сервисный договор с «Оберег-Видео», получают автоматическое продление гарантии на оборудование на время действия договора на сервис.
После заключения партнерского соглашения сотрудники «Оберег-Видео» проходят обучение по приоритетным брендам, поэтому они отлично разбираются во всех нюансах установки, настройки и сервисного обслуживания оборудования безопасности. Сертифицированные специалисты «Оберег-Видео» способны обеспечить сервис установленной ими системы на таком высоком уровне, что оборудование будет исправно работать все то время, пока актуален договор на обслуживание.
Источник: www.videoglaz.ru
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