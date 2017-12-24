Видеонаблюдение в банке – видеть главное
Видеонаблюдение в банке – видеть главное
Новости участников портала \\ 16.01.2018 14:21 \\ VDK \\ г. Москва
Системы видеонаблюдения устанавливаются на входах в помещение и выходах из него, в холлах и коридорах, в переговорных и операционных залах, в зонах самообслуживания и инкассации, в офисной части, в хранилище ценностей, депозитарии, кладовых, в кассовом узле и других ключевых точках банка.
Банки, обслуживая физические и юридические лица, осуществляют операции с участием ценных бумаг и денежных средств, а также предоставляют ячейки для хранения драгоценностей и других дорогостоящих предметов. Поэтому к системам безопасности банков предъявляются особые требования. Современные инновационные системы видеонаблюдения соответствуют повышенным критериям безопасности и способны положительно влиять на эффективность работы банковского отделения.
Системы видеонаблюдения устанавливаются на входах в помещение и выходах из него, в холлах и коридорах, в переговорных и операционных залах, в зонах самообслуживания и инкассации, в офисной части, в хранилище ценностей, депозитарии, кладовых, в кассовом узле и других ключевых точках банка.
Для повышения коэффициента полезного действия в банковских отделениях монтируется СКУД – система контроля и управления доступом. Она способна ограничивать возможность прохода в определенные помещения и зоны. Контроль доступа в системе может быть как контактным, так и бесконтактным, например, биометрическим.
Биометрический контроль доступа представляет собой метод идентификации, основанный на распознавании индивидуальных особенностей физиологии человека. К статическим физиологическим характеристикам относятся папиллярный узор отпечатков пальцев, радужная оболочка глаз, сетчатка, геометрия лица и рук. Биометрические характеристики, в отличие от паролей и пин-кодов, нельзя потерять, забыть или же «взломать».
Для банков системы видеонаблюдения являются основным инструментом тотального контроля. Инновационные камеры позволяют получать визуальное изображение высокого качества, где каждый фрагмент картинки можно рассмотреть в мельчайших подробностях. Современные системы видеонаблюдения способны автоматически выявлять потенциальных правонарушителей, если предварительно в базу загрузить фотографии нежелательных и даже опасных посетителей. Метод, основанный на распознавании лиц – это чрезвычайно эффективный способ по предупреждению преступных деяний. Лучшая защита – это профилактика.
Кроме комплекса мер по пресечению внештатных ситуаций, системы видеонаблюдения в банке результативно контролируют работу персонала и бесстрастно оценивают ее с точки зрения продаж банковских продуктов и услуг, тем самым повышая продуктивность работы отделения.
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