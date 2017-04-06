Видеокамера для агрессивных сред MDC-SSi6290TDN-2A в GLOBALCONECT.ru

Новости участников портала \\ 12.04.2017 01:52 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва

Новая 2.0-мегапиксельная видеокамеракамера MDC-SSi6290TDN-2A специально предназначена для использования в агрессивной среде.

Корпус новой IP-камеры MicroDigital выполнен из нержавеющей антикоррозийной стали SUS316 с классом защиты IP68 и ее допустимый рабочий температурный диапазон составляет от -40 до +60С.

Новая модель MDC-SSi6290TDN-2A построена на матрице 2.0 Mpix 1/3″ SONY CMOS и вариофокальном объективе 2.8-12.0 мм (АРД, Автофокус), обеспечивающие максимальное разрешение 1920х1080 пикс. со скоростью 25 к/сек. Камера имеет ИК-подсветку дальностью до 25 м, убираемый ИК-фильтр, сжатие видео H.264 и Motion JPEG, встроенный PoE.