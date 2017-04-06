Видеокамера для агрессивных сред MDC-SSi6290TDN-2A в GLOBALCONECT.ru
Видеокамера для агрессивных сред MDC-SSi6290TDN-2A в GLOBALCONECT.ru
Новости участников портала \\ 12.04.2017 01:52 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новая 2.0-мегапиксельная видеокамеракамера MDC-SSi6290TDN-2A специально предназначена для использования в агрессивной среде.
Корпус новой IP-камеры MicroDigital выполнен из нержавеющей антикоррозийной стали SUS316 с классом защиты IP68 и ее допустимый рабочий температурный диапазон составляет от -40 до +60С.
Новая модель MDC-SSi6290TDN-2A построена на матрице 2.0 Mpix 1/3″ SONY CMOS и вариофокальном объективе 2.8-12.0 мм (АРД, Автофокус), обеспечивающие максимальное разрешение 1920х1080 пикс. со скоростью 25 к/сек. Камера имеет ИК-подсветку дальностью до 25 м, убираемый ИК-фильтр, сжатие видео H.264 и Motion JPEG, встроенный PoE.
Новости участников портала
Новые IP-видеорегистраторы CNB в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.04.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеорегистраторов CNB KNU081-8P и CNB KNU328.
ВКО из Уфы - наилучшие цены на безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 11.04.2017 10:03 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
При обращении в уфимскую компанию ВКО клиенты могут рассчитывать на полный пакет только качественных услуг (от проектирования до продажи и сервисного обслуживания), на низкие цены, на пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и на другие бонусы, предоставляемые по партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». С каталогом поставляемого по франшизе оборудования можно ознакомиться на новом сайте ВКО.
«АРМО-Системы» представлена купольная поворотная видеокамера с разрешением 3 Мп, 30х зумом и ИК-осветителем до 120 м
Новости участников портала \\ 10.04.2017 14:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор и процессор поворотной видеокамеры GANZ формируют видео с разрешением 3 Мп и транслируют его в реальном времени.
Новые IP-видеокамеры LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.04.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер LTV CNM-820 58 и LTV CNT-630 5G.
Новая платформа Стрелец ПРО от Аргус-Спектр и компании «Видеоглаз» – локализация без проводов
Новости участников портала \\ 10.04.2017 10:11 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Беспроводная охрана периметра на базе новой платформы Стрелец ПРО – это точная локализация посетителей и сотрудников, оборудования и грузов на всей контролируемой территории как внутри, так и вне зданий. Беспроводная интеграция производится с помощью радиоволновых извещателей Линар-ПРО с дальностью действия до 100 метров, браслетов (для локализации и для пейджинговой связи) и других охранных устройств Аргус-Спектр, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin 1.7.0 с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей электронной подписи
Новости участников портала \\ 10.04.2017 01:24 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург
В новой версии программы добавлена совместимость с актуальной версией браузера Mozilla Firefox v.52, а также поддержка работы с криптопровайдерами Signal-COM CSP 3.0 и ViPNet CSP 4.2.
Новые мультиформатные видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.04.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу мультиформатных видеокамер Sarmatt SR-N130F28IRH и SR-S130V2812IRH.
Участие в международной выставке MIPS 2017 – на отлично!
Новости участников портала \\ 07.04.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
На прошедшей в конце марта выставке по безопасности MIPS 2017 наш стенд посетило более тысячи гостей. Наши посетители азартно погружались в виртуальную реальность, изучали на стенде новейшее оборудование видеонаблюдения IPTRONIC, участвовали в конкурсах и обсуждали с руководителями и сотрудниками обеих компаний совместные проекты и перспективы сотрудничества.
Видеорегистраторы с поддержкой камер разрешением до 5Мп
Новости участников портала \\ 07.04.2017 01:35 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Компания Optimus представила новинки: AHD видеорегистраторы AHDR-3004 и AHDR-3008 с поддержкой 8 видеокамер разрешением до 5 Мп, используя формат сжатия H.264.
Satel обновила ПО Integra Control для управления сигнализацией с телефона до версии 4.1.13
Новости участников портала \\ 06.04.2017 11:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Перейти на удаленное управление системой охранной сигнализации, построенной на базе ПКП Satel Integra или Integra Plus, со смартфонов и планшетов достаточно просто.
Другие новости
Первые 4-мегапиксельные видеокамеры AXIS для бюджетного видеоконтроля в помещениях и на улице
АРМО-Системы \\ 12.04.2017 13:07
Новинка от Beward и компании «Видеоглаз» – SIP конвертер DK103M для аналоговых вызывных панелей
ВИДЕОГЛАЗ \\ 12.04.2017 11:47
Новый онлайн-сервис «Линия-Облако» в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 12.04.2017 11:16
Новости
ТБ Форум 2018: транспортники находят производителей для оснащения объектов системами безопасности
Выставки \\ 12.04.2017
Сегодня руководители транспортной сферы активно реализуют проекты по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими системами обеспечения транспортной безопасности (согласно требованиям ФЗ №16). Транспортники со всей страны съезжаются на ТБ Форум, чтобы найти поставщиков и обсудить злободневные вопросы отрасли.
В Новосибирске назвали 10 главных проблем кибербезопасности
Выставки \\ 12.04.2017
Что преподнес Новосибирску главный "ИБ-сериал" нашей родины (и ее окрестностей) и на какие подвиги вдохновил сибирских безопасников Кот ИБ- читайте в нашем отчете.
Стартовала продажа билетов
Выставки \\ 11.04.2017
Уважаемые посетители, приглашаем на День передовых технологий Росгвардии и МВД России!
Статьи
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.