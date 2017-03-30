Видеоглаз Санкт-Петребург – нам 1 год!
Видеоглаз Санкт-Петребург – нам 1 год!
Новости участников портала \\ 03.04.2017 13:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
С момента открытия отделения в Санкт-Петербурге прошел ровно год и за это время наш филиал достиг значительных результатов и продолжает динамично развиваться. В честь нашего первого дня рождения приглашаем всех в гости!
Ровно год назад в городе Санкт-Петербург компания Видеоглаз открыла свой филиал, и у всех наших партнеров из северной столицы появилась возможность зайти в гости, пообщаться вживую с нашей командой, получить помощь в подборе оборудования и оформить заказ.
За год филиал добился существенных результатов и продолжает стремительно развиваться. Обороты Санкт-Петербургского отделения неуклонно растут, качество сервиса остается неизменно высоким, штат постоянно расширяется новыми высококвалифицированными сотрудниками. Видеоглаз Санкт-Петербург уже успешно развивает более 15 партнеров инсталляторов, работающих по франшизе Видеоглаз.
Благодарим всех наших партнеров и клиентов из Санкт-Петербурга за оказанную поддержку и доверие и поздравляем нашу питерскую команду с этим знаменательным днём!
В честь этого праздника мы подготовили для гостей нашего филиала подарки: фирменные сувениры с символикой Видеоглаз, аккумуляторы PowerBank и многое другое. Заходите в гости, разделите этот праздник вместе с нами и получите приятные бонусы от Видеоглаз!
Новости участников портала
«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов
Новости участников портала \\ 03.04.2017 12:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
HBD8GR1 востребованы на объектах с повышенными требованиями к качеству изображения, поскольку эти видеокамеры формируют и передают видео с разрешением до 12 мегапикселей, в том числе и стандарта 4K Ultra HD (8 МР).
Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.04.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых считывателей Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26.
Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»
Новости участников портала \\ 03.04.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор Beward BK0104S-P4, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», совмещает в себе NVR и PoE-инжектор, то есть эта модель способна обеспечить не только обработку и хранение видеоданных, но и электропитание PoE камер. Видеорегистратор Beward BK0104S-P4 рассчитан на видеонаблюдение с 4-мя IP камерами разрешением до 2 Мп, он поддерживает мобильные приложения и совместим по стандарту ONVIF.
Инновационный продукт на Mips 2017
Новости участников портала \\ 31.03.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Компания «Элеста» завоевала 1-ое место в конкурсе «Лучший инновационный продукт» в номинации «охранная сигнализация», который прошёл в рамках выставки MIPS 2017.
Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.
Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые проходные PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 предназначены для подачи электропитания на внешние аудиомикшеры и микрофоны через PoE питание сетевых видеокамер. Новинки, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», являются превосходным решением для видеонаблюдения. Сплиттер MX-220 поддерживает только метод В, а MX-225 – методы А и В, то есть эта модель работает со всеми типами PoE оборудования.
Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости
Новости участников портала \\ 30.03.2017 15:09 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Компания «АРМЭКС», специализирующаяся на управлении коммерческой недвижимостью, а также на техническом обслуживании инженерных систем и эксплуатации зданий различного масштаба и сложности, объявила об открытии нового корпоративного сайта.
Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно
Новости участников портала \\ 30.03.2017 12:16 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
На стенде В207 «Амиком» представил оборудование мировых брендов Honeywell, Hikvision, HiWatch, RVi, O’ZERO, Stelberry систему «умный дом» EZVIZ, GSM-сигнализации Часовой и современные средства пожаротушения «Спасатель 112». Гости мероприятия смогли принять участие в лотерее.
Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP
Новости участников портала \\ 30.03.2017 11:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
16-канальный видеорегистратор Smartec STNR-1660 серии DELTA может вести видеонаблюдение как отдельно, так и в составе крупной системы. Новинка с поддержкой WARP технологии способна работать с 12 камерами до 3 Мп и с четырьмя – до 5 Мп, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Видеорегистратор Smartec STNR-1660 имеет встроенный PoE коммутатор, для локального архивирования в него можно установить до двух HDD.
Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.
Другие новости
«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов
АРМО-Системы \\ 03.04.2017 12:31
Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 03.04.2017 11:04
Новости
Информационная уязвимость
Выставки \\ 31.03.2017
Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск
На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов
Выставки \\ 31.03.2017
6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.
СИИС в этом году будет огненным!
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