Новости участников портала \\ 03.04.2017 13:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

С момента открытия отделения в Санкт-Петербурге прошел ровно год и за это время наш филиал достиг значительных результатов и продолжает динамично развиваться. В честь нашего первого дня рождения приглашаем всех в гости!

Ровно год назад в городе Санкт-Петербург компания Видеоглаз открыла свой филиал, и у всех наших партнеров из северной столицы появилась возможность зайти в гости, пообщаться вживую с нашей командой, получить помощь в подборе оборудования и оформить заказ.

За год филиал добился существенных результатов и продолжает стремительно развиваться. Обороты Санкт-Петербургского отделения неуклонно растут, качество сервиса остается неизменно высоким, штат постоянно расширяется новыми высококвалифицированными сотрудниками. Видеоглаз Санкт-Петербург уже успешно развивает более 15 партнеров инсталляторов, работающих по франшизе Видеоглаз.

Благодарим всех наших партнеров и клиентов из Санкт-Петербурга за оказанную поддержку и доверие и поздравляем нашу питерскую команду с этим знаменательным днём!

В честь этого праздника мы подготовили для гостей нашего филиала подарки: фирменные сувениры с символикой Видеоглаз, аккумуляторы PowerBank и многое другое. Заходите в гости, разделите этот праздник вместе с нами и получите приятные бонусы от Видеоглаз!