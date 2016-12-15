Видеофон Proto-NPC от Proto-X в обновленном корпусе

Новости участников портала \\ 13.01.2017 09:06 \\ «Энжитрон Рус» (ООО «Энжитрон Рус») \\ Москва

NPC - это удобные видеозвонки в любую часть света, видеонаблюдение через мобильное приложение, видеоконференции между двумя устройствами и функции охраны помещения.

Уважаемые коллеги и партнеры, представляем вашему вниманию многофункциональный видеофон Proto-NPC в обновленном привлекательном корпусе.

Proto-NPC

NPC - это удобные видеозвонки в любую часть света, видеонаблюдение через мобильное приложение, видеоконференции между двумя устройствами и функции охраны помещения.

Видеофон NPC можно использовать для видеосвязи с друзьями и родными, коллегами и подчиненными, при этом находясь далеко друг от друга (требуется наличие Интернет-соединения).

ОСОБЕННОСТИ

Proto-NPC оснащен CMOS-сенсором с разрешением 0.3 Mp и TFT LCD дисплеем (640х480 px). Сжатие видео осуществляется в формате Н.264. Полнофункциональный мобильный клиент для iOS и Android позволяет:

- совершать видеозвонки на NPC;

- управлять поворотным механизмом на 360° по

горизонтали и 90° по вертикали;

- производить видеоконтроль помещения в

«бесшумном» режиме;

- управлять охранными функциями;

- управлять настройками устройства.

Фото Proto-NPC

Универсальное практическое применение видеофона Proto-NPC

ДЛЯ БИЗНЕСА - ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Возможность двусторонней аудио-видеосвязи между множеством NPC, подключенных к одной локальной сети или Интернет. Проводите удаленный мониторинг обстановки вокруг NPC с помощью смартфона или планшета, будьте в курсе всех событий. Организовывайте видеоконференции между сотрудниками, офисами, филиалами и т.п.

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях безопасности наблюдайте за домом, офисом, торговыми помещениями, сотрудниками и общей обстановкой вокруг NPC в "бесшумном режиме", если не хотите никого беспокоить, и/или включите видеозапись происходящего. С помощью мобильного приложения можно управлять видеокамерой NPC, чтобы получить полный обзор помещения.

ДЛЯ ПРИСМОТРА - ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ДЕТИ

Присматривайте за детьми или пожилыми людьми в свое отсутствие. Вручите им пульт дистанционного управления для NPC, на котором имеется тревожная кнопка. При нажатии на эту кнопку активируется режим тревоги: вы получаете тревожное звуковое оповещение на мобильный телефон и скриншот с места событий. Пользуйтесь охранными функциями NPC в целях повышения безопасности ваших родных и близких и будьте уверены, что у них все порядке.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ - СИГНАЛИЗАЦИЯ

Установите NPC в режим охраны, настроив функции сигнализации и датчики открывания дверей, дыма и движения, и получайте немедленное уведомление в случае нежелаемого вторжения в вашу частную собственность. При срабатывании охранных датчиков включается громкий сигнал тревоги через встроенный динамик NPC, а также отправляется звуковое уведомление на мобильное приложение смартфона/планшета и электронное письмо со скриншотом с места события.

Более подробно о принципе действия видеофонов и полный спектр их функциональных возможностей можно узнать из статьи:

http://proto-x.net/pr/events/proto-npc-videozvonki-videonablyudenie-i-okhrannaya-signalizatsiya-v-odnom-ustroystve/