Новости участников портала \\ 10.01.2017 11:55 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Более четырехсот торговых марок и более 30 000 позиций предлагает своим клиентам калининградская компания ВИДЕОДОМ. На все эти товары в разделах видеонаблюдение, охрана периметра, пожарная безопасность и др. – действуют самые низкие в регионе цены по партнерскому соглашению «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ».

Чем шире ассортимент оборудования безопасности – тем проще и одновременно сложнее покупателю, так как с одной стороны, он имеет гораздо большую свободу выбора, а с другой – этот выбор намного сложнее сделать. Клиенты Калининградской компании ВИДЕОДОМ легко подбирают оборудование под любые задачи – для крупных систем и для небольших объектов, для самостоятельной установки и для профессиональной инсталляции, для опта и для розницы.

В каталоге ВИДЕОДОМа по условиям франшизы «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» представлено более 400 брендов и более 30 000 наименований оборудования контроля доступа, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и т. п. Все эти товары – гарантированно высокого качества и по самым низким в Калининграде и области ценам. Широкий ценовой диапазон и функционал от тщательно продуманного до Hi-Pro - означает оптимальный подбор оборудования под любые потребности.

Помощь в выборе из нескольких тысяч наименований готовы оказать сертифицированные специалисты ВИДЕОДОМа, которые по условиям партнерского соглашения прошли специальное обучение. Если вы предпочитаете подбирать оборудование самостоятельно – это можно сделать довольно быстро, так как созданный в рамках франшизы сайт ВИДЕОДОМа обладает очень удобным функционалом. На нем легко выбирать оборудование по брендам и по параметрам (с понятной сортировкой), а вся история заказов автоматически сохраняется в личном кабинете. Кроме того, прямо на сайте можно рассчитать историю заказов или составить коммерческое предложение.

Все оборудование в рамках франшизы поставляется без посреднических накруток и по минимальным ценам, так как компания «Видеоглаз» является официальным дилером сотен лучших российских и зарубежных производителей. Любая позиция в ассортименте прошла «испытания качества» на реальных объектах, расположенных в самых разных уголках России – от крайнего севера до жаркого юга. ВИДЕОДОМ по условиям франшизы предлагает только товары высокого качества – более чем от 400 производителей и по лучшим в Калининграде ценам.

Источник: www.videoglaz.ru