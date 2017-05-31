VideoInsight новое ПО от Panasonic для систем безопасности

Новости участников портала \\ 19.06.2017 19:25 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris, на правах дистрибьютора Panasonic, представляет российскому потребителю линейку продукции Panasonic VideoInsight. В российской версии это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для управления безопасностью на предприятиях любого масштаба.

Новое программное обеспечение Panasonic VideoInsight предназначено для создания единого экономически-эффективного решения по интеграции видеонаблюдения и СКУД и поддерживает работу с камерами 130 производителей и с системами контроля доступа более 20 производителей.

Работа с видео

Поддержка видео стен размером до 64 мониторов позволяет реализовать системы видеонаблюдения даже для очень крупных объектов.

Возможна работа, как с традиционными хранилищами видеоархивов, так и с сетевыми хранилищами (NAS, SAN), а также с ленточными или blue-ray библиотеками, что позволяет создавать неограниченные в размерах видеоархивы.

Работа в составе СКУД

Система автоматизации управления тревогами позволяет запрограммировать более 30 видов действий, значительно снижая стоимость владения системой безопасности за счет сокращения количества обслуживающего ее персонала.

Широкий функционал обеспечивает комплексный подход к обеспечению безопасности объекта, давая возможность решать различные задачи без увеличения добавочной стоимость системы.

VideoInsight - компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на создании комплексных систем безопасности и систем VMS (Video Management Systems). В 2015 году вошла в состав группы компаний Panasonic Group.