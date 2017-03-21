Новости участников портала \\ 26.03.2017 16:44 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, 3-й этаж

Уважаемые партнеры и друзья

В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!

3-го апреля 2017 года, мы будем рады вас видеть в нашем новом офисе, по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, 3-й этаж.

Наш номер телефона, пока остается прежним: +7 495 683-96-96

http://www.rgsec.ru/news/news-105.html