В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!

В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!

В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!

Новости участников портала \\ 26.03.2017 16:44 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, 3-й этаж

Уважаемые партнеры и друзья

В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!

3-го апреля 2017 года, мы будем рады вас видеть в нашем новом офисе, по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, 3-й этаж.
Наш номер телефона, пока остается прежним: +7 495 683-96-96
http://www.rgsec.ru/news/news-105.html

 

Новости участников портала

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EZVIZ представила на российском рынке полнофункциональную систему «умный дом»

Новости участников портала \\ 24.03.2017 15:19 \\ EZVIZ \\ Москва

EZVIZ представила централизованное решение «умный дом»

Новые IP-видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Sarmatt SR-ID25F36IRL и SR-ID25V2812IRL.

Решение для ритейла от ITV и компании “Видеоглаз» - теперь намного выгоднее

Решение для ритейла от ITV и компании “Видеоглаз» - теперь намного выгоднее

Новости участников портала \\ 24.03.2017 10:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Ритейлеры получили возможность организовать решение для торговли на базе пакета ITV «Интеллект Лайт», причем подключить кассовый терминал теперь можно по низкой цене через компанию «Видеоглаз». Работа с отчетами по кассе через браузер включена в базовое ПО ITV «Интеллект Лайт»; кроме того, в продаже появился специальный пакет для розничной торговли Retail Pack.

STELBERRY и компания «Видеоглаз» представляют цифровые активные микрофоны M-80 и M-90

STELBERRY и компания «Видеоглаз» представляют цифровые активные микрофоны M-80 и M-90

Новости участников портала \\ 23.03.2017 11:22 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Инновационные активные микрофоны STELBERRY M-80 и STELBERRY M-90 разработаны специально для видеонаблюдения, а купить можно уже сегодня в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Новинки являются всенаправленными, они оборудованы MEMS микрофонами, имеют широкую полосу пропускания и минимальный уровень шума. В них есть регулировка чувствительности, фильтры высоких и низких частот, функция включения/отключения АРУ.

Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.03.2017 11:10 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCL-P4D2H-P4 и VCQ-F3D2H.

Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.03.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D79 2.8 и SVC-D792 2.8.

Безопасность «под ключ» от СТБ – по франшизе с «Видеоглазом»

Безопасность «под ключ» от СТБ – по франшизе с «Видеоглазом»

Новости участников портала \\ 22.03.2017 11:21 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Столичная компания «Системы технической безопасности» заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», и теперь она предлагает наилучшие цены на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другое оборудование. В рамках франшизы СТБ получила новый корпоративный сайт, а ее клиенты теперь могут пользоваться всеми партнерскими гарантиями, включая пожизненную гарантию на оборудование в сервисе.

В линейке Smartec появился сетевой видеорегистратор с 16 IP-каналами и поддержкой средств интеграции WARP

В линейке Smartec появился сетевой видеорегистратор с 16 IP-каналами и поддержкой средств интеграции WARP

Новости участников портала \\ 21.03.2017 12:55 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Стильный компактный корпус с размерами 378х47х317 мм позволяет размещать видеорегистратор на столе либо консоли, а также крепить его в стойку при использовании адаптеров.

Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 21.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D343V и SVI-S143.

Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – бюджетная AHD/CVI/TVI/CVBS камера IPT-QHD720DP(3,6)

Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – бюджетная AHD/CVI/TVI/CVBS камера IPT-QHD720DP(3,6)

Новости участников портала \\ 21.03.2017 10:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактная 1 Мп купольная видеокамера IPTRONIC IPT-QHD720DP(3,6) – простое и недорогое решение для мультиформатного видеонаблюдения в помещениях. Эту камеру можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, при этом в ней есть ИК подсветка на 20 метров, цифровое шумоподавление, баланс белого и другие функции для улучшения качества картинки при проблемном освещении.

Другие новости

Бюджетный ИБП на 12 В / 6 А Tantos ББП-60 TS – уже в продаже в компании «Видеоглаз»

ВИДЕОГЛАЗ \\ 27.03.2017 06:58

IP-793S купольная поворотная IP видеокамера

Джи Ай Системз \\ 27.03.2017 00:59

В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!

ЗАО "РусГард" \\ 26.03.2017 16:44

Новости

Axis Communications выступит с докладом на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

Axis Communications выступит с докладом на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

Выставки \\ 24.03.2017

12 апреля 2017 года в Москве Павел Рожков, технический директор Axis Communications по региону Восточная Европа выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации

Выставки \\ 24.03.2017

Дата Дня Росгвадии выбрана не случайно: начиная с 1996 года, эта дата отмечалась как День Внутренних войск МВД, на основе которых и создана новая Федеральная структура – Национальная гвардия Российской Федерации.

Утверждена Концепция «Дня передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации»

Утверждена Концепция «Дня передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации»

Выставки \\ 24.03.2017

Согласно документу, подписанному директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации В.В.Золотовым и министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В.А.Колокольцевым, 26 и 27 мая на территории испытательного полигона НИИ «Геодезия» в Красноармейске пройдет «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».

Статьи

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.

Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?

Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?

Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка

Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.

Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.

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