В Sigur интегрирована система распознавания лиц

Новости участников портала \\ 06.09.2017 16:20 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

В Sigur встроена система распознавания лиц, работающая на базе нейронных сетей.

В Sigur встроена система распознавания лиц, работающая на базе нейронных сетей.

Распознавание включает в себя захват лица сотрудника на видео и сравнение данного изображения с уже имеющейся базой фотографий персонала в СКУД. Видеопоток система может получать как с IP-камер, подключенных напрямую, так и с камер интегрированных систем видеонаблюдения.

Минимально, как отмечают инженеры Sigur, работу распознавания может обеспечить бюджетная IP-камера и современный офисный компьютер.

«Применение этой технологии в СКУД раньше было затруднено из-за большого числа ошибок и медленной работой. В последнее же 5 лет методы распознавания лиц быстро развиваются, значительно увеличилась скорость работы и точность. Это сделало внедрение технологии в СКУД вполне обоснованным», - отмечают в компании.

Подробнее о технических характеристиках и возможностях системы можно прочитать на странице функции распознавания лиц на сайте Sigur.

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