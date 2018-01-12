В семействе GANZ GENSTAR появились 12 Мп fisheye IP-камеры с обзором на 360° и термокожухом с IP66
В семействе GANZ GENSTAR появились 12 Мп fisheye IP-камеры с обзором на 360° и термокожухом с IP66
Новости участников портала \\ 22.01.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокую детализацию панорамного изображения обеспечивает 1/1,7-дюймовый КМОП-сенсор, создающий кадры с разрешением до 12 Мп.
«АРМО-Системы» представила панорамную IP-камеру GANZ ZN8-F12F18-NIR типа «рыбий глаз» (fisheye), оснащенную широкоугольным 1,8-миллиметровым объективом. Новая модель 1/1,7” КМОП-сенсором, позволяющим создавать изображения с разрешением до 4000х3000 пикс., и поддерживает 3 формата видеокомпрессии, H.265, H.264 и MJPEG. Она имеет аудиовход/-выход, микрофон, вход/выход тревоги и разъем для карты памяти емкостью до 128 ГБ. Данная fisheye IP-камера может работать в температурном диапазоне от -40 до +60 °C, ее корпус защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с IP66, а для получения информативной картинки при любом освещении она использует встроенный ИК-прожектор с дальностью подсветки 15 м и технологии DWDR и 2D/3D DNR. Следует отметить, что питание эта fisheye модель может получать как по технологии РоЕ, так и от источника 24 V AC/12 V DC.
Высокую детализацию панорамного изображения обеспечивает 1/1,7-дюймовый КМОП-сенсор, создающий кадры с разрешением до 12 Мп. При этом видеопоток с 4000х3000 пикс. новая fisheye IP-камера транслирует с фреймрейтом до 20 к/c, а изображения с 3072х3072 пикс. может передавать в реальном времени. Благодаря поддержке формата компрессии H.265 возможна максимальная экономия трафика, т.к. он снижает «вес» видео до 50% по сравнению с H.264. Наряду с этим, fisheye IP-камера ZN8-F12F18-NIR способна транслировать изображение двумя потоками, а для минимизации нагрузки на канал связи/загрузки видеохранилища – настраивать битрейт от 500 кбит/с до 12 Мбит/с для основного потока и от 100 кбит/с до 6 Мбит/с для дополнительного.
Выводить изображения в удобном для восприятия виде IP-камере позволяет функция De-Warping, преобразовывающая исходную «сферическую» картинку в классическую панорамную. Данная функция устраняет искажения и обеспечивает реалистичность форм и соотношений геометрических размеров. Помимо панорамного вида, fisheye IP-камера способна передавать полупанораму или выбранные 3, 5 или 7 зон кадра. Следует отметить, что возможность трасляции нескольких зон и ракурсов позволяет заменить одной панорамной fisheye-моделью несколько стандартных видеокамер.
Круглосуточную видеосъемку уличных и слабоосвещенных объектов ZN8-F12F18-NIR осуществляет с неизменно высоким уровнем детализации и качества. Информативное цветное видео эта fisheye IP-камера создает при освещенностях до 0,009 люкс, а в ночное время суток при отсутствии источников освещения активируется прожектор из 6 инфракрасных светодиодов с 15-метровой дальностью подсветки. Для получения распознаваемых изображений разноосвещенных участков сцены fisheye IP-камера использует цифровую технологию расширения динамического диапазона (DWDR), а при работе в условиях дефицита света – функции шумоподавления (2D/3D DNR), компенсации засветки (HLC) и «Антитуман».
Передавать видео со звуковым сопровождением IP-камере ZN8-F12F18-NIR позволяет встроенный микрофон, а для двусторонней голосовой связи с людьми, находящимися в зоне видеонаблюдения, или для голосового оповещения имеется аудиовыход для присоединения громкоговорителя. Наряду с этим, fisheye IP-камера снабжена «тревожными» входом и выходом, к которым можно подключить охранный датчик движения и срабатывающее по сигналу тревоги исполнительное устройство. Для обеспечения сохранности данных при обрыве кабеля или потере сетевого соединения fisheye модель может записывать видео на опциональную microSD-/SDHC-/SDXC-карту объемом до 128 ГБ.
Управлять камерой ZN8-F12F18-NIR будет комфортно с помощью фирменных продуктов линейки GANZ CORTROL. Бесплатное ПО CORTROL Prime, в которое интегрирована данная fisheye IP-камера, рассчитано на работу с 16 IP-устройствами, а лицензионная версия CORTROL Premier предназначена для работы с системой корпоративного класса и может обслуживать до 5000 каналов. Кроме того, благодаря ONVIF-совместимости эта fisheyе камера может управляться с помощью ПО сторонних производителей, поэтому подходит для работы в составе мультибрендовой системы видеонаблюдения.
Новые 12 Мп fisheye IP-камеры ZN8-F12F18-NIR марки GANZ уже поступили на российский рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 672 USD. Получить консультацию о новинках, а также других устройствах марки GANZ можно по адресу armosystems@armo.ru или по тел. +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора продукции CBC Group на территории России.
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