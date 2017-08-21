Новости участников портала \\ 05.09.2017 12:11 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

В преддверии учебного года компания «Элеста» запустила свой новый проект для обеспечения детской безопасности – УМКА.

ГЛОНАСС устройство мониторинга координат и адресной безопасности уже представлены к заказу на официальном сайте проекта умка.рф.

Одним из основных вопросов, волнующим всех родителей, отправляющих малышей в ДОУ или школу, является вопрос обеспечение безопасности и возможность контролировать своё чадо даже на расстоянии. Для решения этого вопроса был создан УМКА, который поможет:

Всегда оставаться на связи с ребенком (дозвон, голосовые/текстовые сообщения);

Контролировать передвижение ребенка, даже в помещении (LBS/Wi-Fi);

Вовремя отреагировать на тревожный сигнал – кнопка SOS;

Задавать координаты передвижения (вход/выход в геозону);

Контролировать ношение устройства (датчик снятия).

Устройства УМКА кардинально отличается от представленных на рынке аналогов и обеспечивают постоянный мониторинг безопасности ребенка благодаря:

Встроенной ГЛОНАСС антенне;

Специально разработанному приложению;

Возможностью подключения услуги «Забота», которая позволит забыть про проблемы с SIM-картой и обслуживанием устройства;

Грамотной тех. поддержки.

Уже скоро УМКА предложит своим пользователям ряд дополнительных функций, с помощью которых можно будет:

Контролировать приход в школу/секцию ( RFID метка);

Оплачивать покупки без кошелька (NFC метка);

Подключать дополнительные охранные сервисы.

Сегодня устройства УМКА представлены в заимствованном корпусе и имеют три цветовых решения (синий, черный, розовый), но к концу года компания планирует разработать собственный корпус устройства, с особенными отличительными признаками.