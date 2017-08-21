В ШКОЛУ С УМКОЙ - Глонасс устройства для детей

В ШКОЛУ С УМКОЙ - Глонасс устройства для детей

В ШКОЛУ С УМКОЙ - Глонасс устройства для детей

Новости участников портала \\ 05.09.2017 12:11 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

В преддверии учебного года компания «Элеста» запустила свой новый проект для обеспечения детской безопасности – УМКА.

ГЛОНАСС устройство мониторинга координат и адресной безопасности уже представлены к заказу на официальном сайте проекта умка.рф.

 

Одним из основных вопросов, волнующим всех родителей, отправляющих малышей в ДОУ или школу, является вопрос обеспечение безопасности и возможность контролировать своё чадо даже на расстоянии. Для решения этого вопроса был создан УМКА, который поможет:

  • Всегда оставаться на связи с ребенком (дозвон, голосовые/текстовые сообщения);
  • Контролировать передвижение ребенка, даже в помещении (LBS/Wi-Fi);
  • Вовремя отреагировать на тревожный сигнал – кнопка SOS;
  • Задавать координаты передвижения (вход/выход в геозону);
  • Контролировать ношение устройства (датчик снятия).

Устройства УМКА кардинально отличается от представленных на рынке аналогов и обеспечивают постоянный мониторинг безопасности ребенка благодаря:

  • Встроенной ГЛОНАСС антенне;
  • Специально разработанному  приложению;
  • Возможностью подключения услуги «Забота», которая позволит забыть про проблемы с SIM-картой и обслуживанием устройства;
  • Грамотной тех. поддержки.

 

Уже скоро УМКА предложит своим пользователям ряд  дополнительных функций, с помощью которых можно будет:

  • Контролировать приход в школу/секцию ( RFID метка);
  • Оплачивать покупки без кошелька (NFC метка);
  • Подключать дополнительные охранные сервисы.

 

Сегодня устройства УМКА представлены в заимствованном корпусе и имеют три цветовых решения (синий, черный, розовый), но к концу года компания планирует разработать собственный корпус устройства, с особенными отличительными признаками.

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