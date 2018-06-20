В предложениях «АРМО-Системы» появились контрольные приборы Perfecta марки Satel для ...
В предложениях «АРМО-Системы» появились контрольные приборы Perfecta марки Satel для охранной сигнализации
Новости участников портала \\ 10.10.2018 16:18 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Основным элементом охранной системы является приемно-контрольный прибор, который выпускается в 4 модификациях: Perfecta 16/-WRL и Perfecta 32/-WRL, рассчитанных на обслуживание 16 и 32 зон соответственно.
Компания «АРМО-Системы» сообщила о завершении сертификации и нотификации систем охранно-пожарной сигнализации Perfecta польского производителя Satel. Теперь для российских заказчиков доступны приемно-контрольные приборы и инструменты управления устройствами Perfecta, на базе которых можно строить проводные и беспроводные охранные системы на небольших объектах, например, в частных домах (коттеджах), квартирах, шоу-румах, офисах и т.д. Подключая к ПКП Perfecta модули расширения, можно дополнить их функционал возможностями «умного дома», включая управление гаражными воротами, светом, приборами отопления и др.
Основным элементом охранной системы является приемно-контрольный прибор, который выпускается в 4 модификациях: Perfecta 16/-WRL и Perfecta 32/-WRL, рассчитанных на обслуживание 16 и 32 зон соответственно. Они имеют GSM/GPRS модуль и поддерживают две SIM-карты, поэтому всю информацию от системы можно получать на смартфон. Каждый прибор Perfecta позволяет строить традиционную проводную охранную систему для обеспечения безопасности небольших и средних объектов. При этом контрольный прибор с аббревиатурой -WRL в наименовании имеет модуль для работы с беспроводными устройствами сигнализации, благодаря чему его можно использовать для создания охранно-пожарной сигнализации объектов, на которых прокладка кабелей связи либо невозможна, либо требует больших затрат.
Настройка и управление системы охранной сигнализации Perfecta может осуществляться с помощью ПО Perfecta или с использованием клавиатур PRF-LCD (проводная) и PRF-LCD-WRL (беспроводная) марки Satel, которые снабжены ЖК-дисплеем и 16 клавишами, в том числе для экстренного вызова («нападение», «пожар», «помощь»). Звуковая и световая индикация клавиатуры информируют пользователя о событиях в охранной системе, которые инициирует контрольный прибор сигнализации, получая данные с периферийных устройств. Помимо этого, с клавиатуры можно проверить баланс денежных средств на счету SIM-карты, установленной в ПКП.
Беспроводная связь Perfecta 16-WRL или Perfecta 32-WRL с охранными извещателями, клавиатурой PRF-LCD-WRL и исполнительными устройствами организована на частоте 433 МГц, причем связь между ПКП и клавиатурой защищена технологией двустороннего шифрования. Такой контрольный прибор охранной сигнализации может принимать сигналы тревоги от различных беспроводных извещателей, в том числе устройств серии Micra, а также совместим с оповещателями MSP‑300. Для управления беспроводной системой из любой точки дома или при подходе к нему выпускается радиобрелок Satel MPT-350 с увеличенной дальностью действия и возможностью индивидуального назначения функций его отдельным кнопкам.
Для удобства управления системой Perfecta охраняемый объект можно виртуально разделить на 2 раздела и управлять ими по отдельности (например, в частном доме это могут быть 1 и 2 этажи). Это обеспечивает гибкость управления режимами охраны в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, а каждая зона может работать в одном из трех независимых режимов. Наряду с охранными функциями, контрольный прибор охранной сигнализации может быть запрограммирован на управление домашней автоматикой начального уровня, включая регулировку температуры в помещениях, включение/выключение света, открытие/закрытие гаражный ворот и др.
Приемно-контрольные приборы Perfecta компании Satel, а также клавиатуры и ПО этой серии для организации систем охранной сигнализации уже поступили на российский рынок и доступны для покупки в компании «АРМО-Системы». Для получения дополнительной информации об этом и другом оборудовании Satel для охранных систем обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону 8 800 700 33 43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора оборудования и ПО компании Satel, либо в региональные офисы «АРМО».
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