В Новороссийске прошла партнерская конференция «АРМО-Системы» по системам ...

Новости участников портала \\ 19.10.2018 13:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Современные решения для контроля доступа и ограничения доступа в специализированные зоны банковских объектов представили эксперты компаний Abloy, Bosch, Hanwha Techwin и IDEMIA (Morpho).

Компания «АРМО-Системы», крупный российский дистрибьютор оборудования, ПО и комплексных решений для систем безопасности, провела в гостинице Hilton Garden Inn Novorossiysk трехдневную партнерскую конференцию для руководителей служб безопасности и IT специалистов компаний финансового сектора. С 4 по 6 октября 2018 года эксперты «АРМО-Системы» совместно с представителями компаний Abloy, Avigilon, Axis, Bosch, IDEMIA (Morpho), Hanwha Techwin, LENEL/AHI, Smartec, Sony и Xtralis знакомили слушателей со специализированными решениями системы безопасности банков и показали их возможности в мобильной демо-зоне. Наряду с деловой программой в рамках конференции был организован гастрономический тур с дегустацией устриц в Шато-Пино и экскурсией по винодельне Гай-Кодзор.

Современные решения для контроля доступа и ограничения доступа в специализированные зоны банковских объектов представили эксперты компаний Abloy, Bosch, Hanwha Techwin и IDEMIA (Morpho). В частности, Abloy предложила мехатронные системы ограничения доступа PROTEC2 CLIQTM и уникальную систему доступа к ключам TRAKA, а IDEMIA — системы безопасности на базе бесконтактных считывателей отпечатков пальцев с высокой скоростью сканирования без касания по технологии MorphoWave. Специалисты Bosch и Hanwha Techwin рассказали о решениях для круглосуточной защиты зоны банкоматов, которые основаны на средствах видеоаналитики, предугадывающих различные угрозы.

Интегрированные системы безопасности представили компании Bosch, LENEL и Smartec. Эксперт LENEL поделился возможностями платформы OnGuard, которая способна контролировать все разделы системы безопасности банка любого масштаба, в том числе и с разветвленной сетью офисов по всему миру. Для реализации интегрированной системы безопасности региональных банков были предложены решения Smartec, которые могут быть интегрированы с Lenel OnGuard. Bosch представила масштабируемую систему на базе платформ BIS и BVMS для управления системой безопасности территориально-распределенных объектов.

Новинками оборудования для видеонаблюдения с отраслевыми видеоаналитическими модулями поделились эксперты Avigilon, Bosch, Hanwha Techwin и Sony. Для системы безопасности особо важных участков объектов банковской инфраструктуры эти компании предложили использовать камеры видеонаблюдения с высокой производительностью: разрешением 2 Мп и выше, высокой частотой обновления кадров (30-60 к/с), расширенным динамическим диапазоном (WDR) и поддержкой видеоаналитики. При этом среди важных критериев анализа видео для банковского сектора эксперты выделили детекцию движения и лиц людей, их подсчет и задержки в определенных зонах, построение тепловых карт, а также поиск по подобию, выявление «ненормального» поведения, отслеживание оставленных и пропавших предметов.

Своими наработками по кибербезопасности поделилась компания Axis Communications, которая базируется на трех принципах: управление безопасностью (правильный выбор оборудования для сетевой системы безопасности), управление уязвимостями (на этапах проектирования, разработки и тестирования системы) и постоянный поиск решений для устранения конкретных угроз.

Решение для сверхраннего обнаружения возгораний на базе одного прибора аспирационной системы пожарной сигнализации, который заменяет 120 точечных извещателей, представила компания Xtralis. Эта компания предложила также комплексные решения для офисных помещений, складов, серверных, ЦОДов. Кроме того, Xtralis имеет в арсенале устройства не только для детекции дыма на сверхранней стадии тления, но и приборы регистрирующие превышение концентрации различных газов, в том числе водорода, метана, пропана, аммиака и др.

Для получения дополнительной информации о перечисленных продуктах и решениях мировых производителей систем безопасности можно обратиться в компанию «АРМО-Системы» по многоканальному телефону 8 (800) 700 33 43 или по электронной почте armosystems@armo.ru к менеджерам отдела продаж, или в региональные офисы компании, расположенные в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«АРМО-Системы», входящая в состав группы компаний «АРМО», является одним из крупнейших российских поставщиков оборудования и решений для систем охранного видеонаблюдения, контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации. На сегодняшний день в компании работает около 100 специалистов, более половины из которых сертифицированы фирмами-производителями и партнерами «АРМО-Системы». Компания поставляет охранные системы для офисных зданий, бизнес-центров, банков, промышленных предприятий, гостиниц, спортивных и культурных центров во все регионы России и страны СНГ.