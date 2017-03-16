В линейке Smartec появился сетевой видеорегистратор с 16 IP-каналами и поддержкой ...

Новости участников портала \\ 21.03.2017 12:55 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Стильный компактный корпус с размерами 378х47х317 мм позволяет размещать видеорегистратор на столе либо консоли, а также крепить его в стойку при использовании адаптеров.

Новый видеорегистратор Smartec STNR-1660 рассчитан на работу с 3 МР/5 МР IP-камерами через 12/4 отдельных порта и обеспечивает их питанием через встроенный PoE коммутатор. За счет прямого подключения IP-камер, наличия 2 слотов для установки жестких дисков, интерфейсов eSATA, iSCSI и USB для подключения внешних хранилищ/накопиталей и HDMI/VGА для вывода текущего/архивного видео на экран монитора, видеорегистратор 16 канальный может стать полноценной рабочей станцией. Кроме того, новый и 4/8-канальные видеорегистраторы этой линейки станут основой крупной системы наблюдения совместно с виртуальной матрицей STNR-6462 и другими NVR, поддерживающими функцию WARP. Настройку и управление STNR-1660 и всех его 16 каналов можно выполнять с ПК/смартфона, используя, например, ПО Titanium 2.0 и приложение Tive 2.0, или же через бесплатный облачный сервис P2P.

Стильный компактный корпус с размерами 378х47х317 мм позволяет размещать видеорегистратор на столе либо консоли, а также крепить его в стойку при использовании адаптеров. Кроме того, новый видеорегистратор 16 канальный имеет удобные элементы управления и интуитивно-понятный интерфейс пользователя, а также ряд программных средств, упрощающих настройку и обслуживание видеосистемы. Для скоростного соединения с Ethernet-сетью STNR-1660 снабжен гигабитным портом, а через 16 разъемов (Ethernet, 10/100 Мбит/с) позволяет напрямую подключать IP-камеры, а также подавать на них питание мощностью 130 Вт (РоЕ IEEE802.3af) от встроенного 16-канального PoE-коммутатора. Кроме того, видеорегистратор имеет видеовходы HDMI/VGA и тревожные входные/выходные интерфейсы 8/1, соответственно.

Запись 5-мегапиксельного изображения в H.264 видеорегистратор может осуществлять по 4-м каналам с общим фреймрейтом 120 к/с, а по другим 12-ти максимально поддерживаемое разрешение записи составляет 3 МР при 360 к/с, т.е. по 30 к/с на канал даже при полной загрузке устройства. Вне зависимости от числа задействованных IP-камер, 16 канальный видеорегистратор поддерживает одновременную запись двух видеопотоков от каждой из них с высоким и низким разрешением. Это реализовано для того, чтобы при просмотре архивного видео одновременно по всем 16 каналам, как локально, так и удаленно, можно было выводить потоки с низким разрешением, исключая перегрузку системы. Более того, в этом случае при удаленном доступе к видео можно использовать каналы связи даже с малой пропускной способностью.

Поддержка новейшей технологии WARP позволяет логически связывать между собой 4-, 8- и 16-канальные видеорегистраторы Smartec Delta последнего поколения, например, при их использовании в рамках одной крупной или средней системы видеонаблюдения. Благодаря тому, что архитектура взаимодействия в такой связке иерархическая, все настройки и функции управления доступны через назначаемый администратором Head NVR (т.н. терминал). Например, используя технологию WARP, можно через видеорегистратор 16 канальный STNR-1660 подключиться к любому другому аналогичному прибору и без ограничения просматривать видео и конфигурировать его настройки. Более того, при использовании WARP для управления работой видеосистемы из NVR Smartec на 4, 8 и/или 16 каналов не требуется внешняя рабочая станция и дорогостоящее ПО видеонаблюдения.

Создание архива видеорегистратор обеспечивает на базе одного или двух локальных жестких дисков (HDD SATA) требуемой емкости, а также может записывать видео на сетевое хранилище, которое подключается к нему через интерфейс eSATA. Для резервного копирования данных можно использовать iSCSI и/или USB накопители. Кроме того, за счет поддержки P2P сервиса видеорегистратор 16 обеспечивает работу с «облаками», эффективное использование каналов с различной полосой пропускания, высокие показатели отказоустойчивости и оперативный доступ к настройкам и видео от IP-камер из любой точки Мира. Работа с видеоархивом у STNR-1660 максимально облегчена, за счет функции SMART-поиска, обнаруживающей подвижные объекты на видеозаписях от всех 16 IP-камер даже не содержащих метаданные.

Штатное программное обеспечение Titanium версии 2.0, которым снабжены все видеорегистраторы линейки Delta, рассчитано на работу в операционных средах MS Windows и Apple Mac и предоставляет пользователям возможности для централизованного мониторинга до 128 видеоканалов. Интуитивно-понятный интерфейс ПО позволяет настраивать 16 канальный видеорегистратор STNR-1660 и другое оборудование, работать с видеоархивом и конфигурировать IP-видеосистему, объединяя любые из 16 обслуживаемых камер в логические группы, к которым будут применимы унифицированные настройки параметров видеосъемки и реагирования на нештатные ситуации. Для мобильного доступа к STNR-1660 можно воспользоваться смартфоном или планшетом с ОС iOS или Android и предустановленным приложением Tive 2.0.

Новые 16-канальные видеорегистраторы Smartec STNR-1660 с технологией WARP уже поступили на российский рынок, и их можно приобрести по розничной цене 590 UDS. Для получения дополнительной информации на эти и другие сетевые видеорегистраторы торговой марки Smartec обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».