В базу готовых проектных решений ЮНИТЕСТ добавлен новый проект с использованием ...

Новости участников портала \\ 07.06.2017 19:56 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Компания ЮНИТЕСТ представляет вашему вниманию ПРОЕКТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ для 4-х этажного здания поликлиники с использованием системы ЮНИТРОНИК-496М.

Объект, подлежащий оборудованию системой АПС, представляет собой отдельно стоящее 4-х этажное здание учреждения здравоохранения (взрослая и детская поликлиника на 600 мест).

Система АПС объекта включает в себя следующие подсистемы:

автоматическая пожарная сигнализация (АУПС);

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

автоматика систем дымоудаления (АСД).

Система АПС объекта построена на базе современной адресно-аналоговой системы сигнализации ЮНИТРОНИК 496М, включающей в себя адресно-аналоговые и адресные пожарные извещатели, адресные метки и модули.

В целях своевременного обнаружения возгорания помещения поликлиники оборудуются пожарными извещателями:

адресно-аналоговыми дымовыми – ИП 212-108 МАКС ;

адресными ручными – МАКС-ИПР;

Адресный модули управления МАКС-У обеспечивают выдачу управляющих сигналов для пожарной автоматики и оповещения.

Устройства дистанционного пуска УДП-И подключенные в ШС адресных меток МАКС-ТК обеспечивают дистанционный ручной пуск пожарной автоматики.

Кабельные линии АПС и АСД выполнены огнестойким кабелем UT505нг(А)-FRHF FE180 1х2х0.5 (0.2 мм2) и UT105нг(А)-FRHF FE180 1х2х1.0 (0.75мм2) – с низким выделение газа и дыма. Кабели не имеет галогенов и применяется в зданиях больниц, дошкольных и школьных заведений, интернатов, домов инвалидов и домов престарелых:

Речевое оповещение реализовано на системе «Тромбон».

Проектные решения выполнены в форматах DWG и PDF в помощь проектировщику.

ЮНИТЕСТ планирует и дальше размещать новые схемы и проектные решения. Чтобы регулярно получать информацию, вы можете заполнить простую форму регистрации на нашем сайте.