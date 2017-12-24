В ассортименте Smartec появились 3 Мп уличные цилиндрические IP-камеры с 3 потоками и ...

Новости участников портала \\ 17.01.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Формировать цветное изображение IP-камера может при освещенностях вплоть до 0,005 люкс благодаря 1/2,8-дюймовому КМОП-сенсору Sony IMX123 со сверхвысокой чувствительностью.

Компания «АРМО-Системы» представила новую IP-камеру STC-IPM3611/1 линейки Smartec Estima, выполненную в корпусе, защищенном от пыли и влаги по классу IP67 и обеспечивающем корректную работу камеры при температурах до -30 °С . C помощью 3-мегапиксельного КМОП-сенсора и моторизированного вариофокального объектива с высокоточной системой P-Iris эта уличная цилиндрическая IP-камера создает четкие детализированные изображения объектов, находящихся на разном удалении от нее. При этом высокое качество видео в любое время суток достигается с помощью встроенной ИК-подсветки, функций WDR 120 дБ, 2D/3D DNR и других технологий обработки сигнала. Уличная модель STC-IPM3611/1 способна транслировать видео тремя конфигурируемыми потоками, поддерживает 3 алгоритма видеокомпрессии (H.265, H.264 и MJPEG) и протокол SIP, а ее питание осуществляется от источника 12 V DC или по Ethernet.

Моторизированный 4,3-кратный варифокальный объектив этой цилиндрической новинки обеспечивает возможность точной автоматической регулировки зума/фокусировки на объекте съемки в любой момент и способен захватывать объекты в пределах от 31° до 83°. Новая уличная цилиндрическая IP-камера поддерживает одновременную трансляцию трех потоков с индивидуально настраиваемым разрешением, частотой обновления, битрейтом и форматом сжатия. При этом основной поток новинка может транслировать с разрешением 3 Мп, а два других – с Full HD и 704х576 пикс. Следует отметить, что для каждого из видеопотоков Smartec STC-IPM3611/1 позволяет выбрать один из трех форматов сжатия: MJPEG, H.264 или наиболее эффективный видеокодек H.265.

Формировать цветное изображение IP-камера может при освещенностях вплоть до 0,005 люкс благодаря 1/2,8-дюймовому КМОП-сенсору Sony IMX123 со сверхвысокой чувствительностью. Видеоконтроль при отсутствии освещения эта уличная цилиндрическая IP-камера осуществляет с помощью встроенного ИК-прожектора, состоящего из 10 матричных инфракрасных светодиодов с дистанцией подсветки до 25 м. Немаловажно, что новинка имеет систему P-Iris, предназначенную для высокоточной автоматической регулировки диафрагмы, которая позволяет улучшить контрастность, четкость и глубину резкости, а также предотвращает эффект дифракции, ограничивая закрытие отверстия при ярком освещении этой уличной IP-камеры Estima.

Получать четкое контрастное видео в любое время суток без «засветки», «затемнения» или «размытости» отдельных участков позволяет реализованная в данной уличной цилиндрической IP-камере Smartec аппаратная технология расширения динамического диапазона (WDR) до 120 дБ. Кроме того, новинка использует цифровые фильтры, устраняющие шумы видеосигнала, и позволяет настраивать яркость, насыщенность, баланс белого и другие параметры изображения. Наряду с адаптацией к любому уровню освещения, эта уличная цилиндрическая IP-камера может работать практически при любых погодных условиях: STC-IPM3611/1 рассчитана на температуры от -30 до +60 °С и полностью герметична в соответствии с классом IP67.

Разместить эту цилиндрическую камеру на любой плоской поверхности, а также сориентировать в необходимом направлении и настроить ракурс ее обзора позволяет шарнирное крепление видеомодуля. В числе опционального оборудования производитель предлагает монтажную базу STB-C62 с герметичной коробкой для удобного отключения и подключения кабелей. Новая уличная цилиндрическая IP-камера STC-IPM3611 поддерживает SNMP-протокол, упрощающий процесс пусконаладки, а для централизованного управления видеосистемой рекомендуется использовать профессиональное ПО от Smartec – SmartStation либо использовать другие ONVIF-совместимые программные продукты.

Подключение к системе IP-телефонии и взаимодействие с ее абонентами осуществляется по протоколу SIP, поддерживаемым данной камерой Smartec. По протоколу установления сеанса (SIP) уличная цилиндрическая IP-камера способна принимать/отправлять вызовы с/на устройства, присоединенные к телефонной IP-сети, что особенно востребовано в целях предотвращения происшествий. При обнаружении несанкционированного события IP-камера может совершить вызов на заданные абонентские номера, сообщая о тревоге, кроме того, пользователи видео- и аудиофонов могут в любое время «звонить» на STC-IPM3611/1 для просмотра видео с объекта.

Новейшая уличная цилиндрическая IP-камера Smartec уже появилась на российском рынке и доступна для заказа в компании «АРМО-Системы». Чтобы получить дополнительную информацию об этих видеокамерах и другом CCTV-оборудовании марки Smartec, обращайтесь по электронному адресу info@smartec-cctv.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж «АРМО-Системы», а также в региональные офисы компании.