В ассортименте Honeywell появились IP-видеорегистраторы с PoE для записи 12 Мп видео от 16 ...

В ассортименте Honeywell появились IP-видеорегистраторы с PoE для записи 12 Мп видео от 16 камер

В ассортименте Honeywell появились IP-видеорегистраторы с PoE для записи 12 Мп видео от 16 камер

Новости участников портала \\ 30.10.2017 15:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Одновременно обслуживать до 16 IP-камер и обрабатывать видеопотоки с разрешением до 12 Мп новому NVR позволяет мощный 4-ядерный процессор.

Новый сетевой видеорегистратор HEN16204 компании Honeywell может записывать видео от 16 камер видеонаблюдения с разрешением до 12 Мп, а также транслировать и воспроизводить на мониторе до 16 потоков одновременно, при этом оснащен встроенным PoE-коммутатором, позволяющим подключать и питать все обслуживаемые камеры. Данный IP-видеорегистратор с PoE поддерживает форматы MPEG4/MJPEG/H.264/H.265 и сохраняет видео с разрешением до 12 Мп при 15 к/с, а в реальном времени – с разрешением до 6 Мп, имеет интерфейс VGA и два HDMI-порта, один из которых предназначен для работы с 8-мегапиксельными мониторами, а также 16 входов / 6 выходов тревоги и аудиовход/-выход. Для локального хранения данных в HEN16204 можно установить до 4 HDD общим объемом до 32 ТБ, а также подключить внешний накопитель.

Одновременно обслуживать до 16 IP-камер и обрабатывать видеопотоки с разрешением до 12 Мп новому NVR позволяет мощный 4-ядерный процессор. Как и другие IP-видеорегистраторы с PoE компании Honeywell, HEN16204 записывает видео с разрешением до 12 Мп при максимальном фреймрейте 15 к/с, а 6-мегапиксельные потоки – с частотой обновления 25 к/с. При этом он может принимать видеоданные в форматах MPEG4, MJPEG и H.264, а также в наиболее производительном – H.265. Максимальный входящий битрейт данного сетевого видеорегистратора с PoE равен 320 Мбит/с, а поканальные скорости передачи данных настраиваются в диапазоне от 16 кбит/с до 20 Мбит/с на канал.

 

Для просмотра текущих и архивных видеозаписей на мониторе с любым разрешением, вплоть до формата 4K Ultra HD, сетевой видеорегистратор HEN16204 снабжен двумя HDMI-интерфейсами вывода видео, один из которых предназначен для работы с мониторами с разрешением до 8 Мп (3840х2160 пикс.). Немаловажно, что данный IP-видеорегистратор с PoE поддерживает мультиоконный режим и способен одновременно выводить на экран 4, 8, 9 или 16 потоков видео. Для настройки HEN16204 и просмотра живого и архивного видео предусмотрены фирменные приложения Honeywell Viewer и Honeywell Configuration Tool, а также есть возможность управления через web-клиент.

 

Для создания внутреннего видеоархива могут использоваться жесткие диски типа SATA емкостью 8 ТБ, под которые в HEN16204, как и в других IP-видеорегистраторах данной серии, предусмотрено 4 слота. Наряду с этим, он поддерживает запись видео на внешнее сетевое хранилище, клиентские ПК, а также на USB-накопители через выходы USB 2.0 или USB 3.0. Для фиксации и хранения информации о полной «обстановке» на объекте данный видеорегистратор с PoE от Honeywell имеет аудиовход для подключения внешнего микрофона, а также может записывать аудиопотоки от микрофонов IP-камер.

 

Подключить все обслуживаемые камеры напрямую, а также запитывать их по стандарту РоЕ новой модели позволяет встроенный 16-портовой коммутатор, с возможностью подачи до 25,5 Вт на один порт, но не более 150 Вт на все порты. Следует отметить, что данный IP-видеорегистратор оснащен гигабитным Ethernet-интерфейсом, обеспечивающим надежную высокоскоростную передачу данных по сети. Кроме того, он  снабжен 16 «тревожными» входами и 6 выходами, при поступлении сигнала от которых HEN16204 может сформировать видеоролик с событиями тревоги, разослать уведомления по электронной почте, переориентировать PTZ-камеры и т.д.

 

HEN16204 будет эффективен при работе с фиксированными панорамными камерами, оснащенными широкоугольными объективами, в том числе с 360° обзором. Встроенная функция De-warp «разворачивает» исходное 360-градусное (круговое) изображение и выводит на экран оператора в удобном для восприятия виде. Наряду с этим, новый IP-видеорегистратор c PoE устраняет бочко- и подушкообразные искажения, характерные для кадров, получаемых при съемке с использованием сверхширокоугольной оптики. Такая обработка в самом IP-видеорегистраторе разгружает процессор камеры, позволяя сохранить неизменно высокую частоту обновления кадров при трансляции.

 

Новый 16-канальный IP-видеорегистратор с PoE производства Honeywell поступил в продажу и доступен для заказа по розничной цене 59 900 руб. Получить дополнительную информацию о данной модели и другом оборудовании Honeywell для систем охранного видеонаблюдения можно по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495)787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы» или в региональных офисах «АРМО».

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