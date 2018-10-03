В ассортименте GANZ появилась панорамная IP-камера с 360°/1,2 мм объективом и сенсором 5 ...
В ассортименте GANZ появилась панорамная IP-камера с 360°/1,2 мм объективом и сенсором 5 Мп
Новости участников портала \\ 28.01.2019 12:26 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видеомониторинг всего помещения без «слепых» зон обеспечивается сверхширокоугольной 1,2 мм оптикой типа «рыбий глаз».
«АРМО-Системы» представила компактную камеру наблюдения IPN2103HD торговой марки GANZ, оснащенную 1/2,5” КМОП-сенсором и сверхширокоугольным 1,2 мм объективом, которые обеспечивают панорамную съемку всего помещения. Новая камера 360° создает 3 Мп изображение, которое транслирует при 14 к/с, а 2-мегапиксельное может передавать в реальном времени. Для «разворачивания» исходной 360° картинки новинка снабжена специальным ПО. Следует отметить, что IPN2103HD подходит для работы на ответственных объектах: она использует предустановленное аналитическое ПО VCApresence и многофункциональные охранные модули VCA, в числе которых имеются и модули для маркетингового анализа.
Видеомониторинг всего помещения без «слепых» зон обеспечивается сверхширокоугольной 1,2 мм оптикой типа «рыбий глаз». При этом камера формирует панорамное изображение в 360-градусном формате, а для приведения его к классическому виду установлено специальное ПО, «разворачивающее» картинку и устраняющее оптические искажения. Наряду с классической и «сферической» панорамой на 360°, камера может передавать одновременно 4 фрагмента кадра с возможностью цифрового масштабирования, а также их поворота и наклона.
5-мегапиксельный КМОП-сенсор камеры с диагональю 1/2,5” создает картинку в цвете с разрешением до 3 Мп (2048x1536 пикс.) при освещенностях до 1 лк, а монохромные кадры – до 0,01 лк. Немаловажно, что при подключении микрофона и динамика камера с 360° обзором сможет передавать видео со звуковым сопровождением, а также голосовые сообщения людям на объекте. Монтируется новинка на потолке или стене, а опциональные адаптеры CMA-U100 или PMA-U100 позволяют установить ее на столбе или в углу. Следует отметить, что для питания 360° камеры потребуется 12 V источник постоянного тока либо коммутатор РоЕ.
Высокоточная автоматическая детекция движения осуществляется средствами встроенного аналитического ПО VCApresence. С его помощью камера GANZ может без участия пользователя или оператора выявлять движущиеся лица в 40 заданных зонах, обнаруживать праздношатающихся, а также фиксировать остановки людей и попытки воспрепятствовать съемке (закрытие/закрашивание объектива). Следует отметить, что детектор VCApresence базируется на мощном ядре VCAsysIP и использует самообучающиеся алгоритмы, за счет чего камера 360° не инициирует ложных тревог и обеспечивает высокую надежность мониторинга. Немаловажно, что все пакеты VCA совместимы с фирменным управляющим ПО Cortrol и Milestone XProtect, в которое интегрированы камеры GANZ.
Расширенные охранные функции доступны при инсталляции на камеру пакетов VCAdetect и VCAadvanced. Программное обеспечение VCAdetect позволяет фиксировать вход/выход, появление/исчезновение и остановку объектов с возможностью их ранжирования и фильтрации по габаритам. С набором модулей VCAadvanced данная камера на 360 градусов сможет регистрировать события по установленным логическим правилам, которые гибко конфигурируются, и отслеживать скорости движения и расстояния. Расширенный пакет функций VCApro предоставляет все те же возможности, что и другие пакеты, а также позволяет осуществлять детекцию перемещения людей и фильтрацию объектов по цвету.
Анализ перемещений покупателей по магазину и оценку их заинтересованности можно выполнить на базе статистики, собранной с помощью IPN2103HD. При установке лицензии VCAcount эта камера на 360° сможет в автоматическом режиме подсчитывать посетителей по двум направлениям, отфильтровывая багаж, тележки, коляски и т.д., причем точность подсчета достигает 98%. Получая такую информацию, можно осуществлять анализ потоков посетителей, а также управлять очередями. Одной из полезнейших для оценки покупательской активности станет функция тепловой карты из пакета VCApro, при активации которой 360-градусная камера отображает относительную плотность потока людей в течение суток.
Новая купольная камера с 360° обзором IPN2103HD торговой марки GANZ уже поступила на рынок и доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 46 728 руб. с учетом НДС. Чтобы получить дополнительную информацию об этих новинках и другой продукции GANZ, обращайтесь по эл. адресу armosystems@armo.ru или по тел. 8 800 787-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального российского поставщика оборудования и ПО компании CBC Group.
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