В ассортимент компании «АРМО-Системы» включена продукция марки Avigilon

Новости участников портала \\ 20.11.2017 16:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Видеоаналитика Avigilon способна самостоятельно обучаться в процессе эксплуатации IP-устройств на объекте.

Компании Avigilon Corporation и «АРМО-Системы» подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого «АРМО-Системы» будет поставлять на российский рынок полный перечень продуктов бренда Avigilon для систем видеоконтроля и СКУД. В частности, сетевые камеры с разрешением до 30 Мп, объективы, энкодеры, устройства видеозаписи, охранные датчики, пульты телеметрии, термокожухи и др. Решения компании Avigilon позволяют создавать многофункциональные гибко масштабируемые системы видеонаблюдения/контроля доступа на объектах промышленного и общественного назначения. Наряду с оборудованием, Avigilon создает специальное ПО для управления этими системами, которое отличается удобством использования, наличием видеоаналитики и отсутствием требований по ежегодному продлению лицензий.

Изображения превосходного качества с разрешением до 7К (30 МР) видеокамеры линейки Avigilon могут формировать с захватом сцены шириной до 56 метров. В профессиональную серию H4 Edge Solution (ES) входят IP-камеры с предустановленным фирменным ПО АСС, способные записывать видео высокой четкости на SSD-накопитель. Интересны и линейки H4 SL и H4 Mini с инновационной модульной конструкцией, а также видеокамеры H4 Fisheye с разрешением 6/12 Мп и 360-градусным обзором. Наряду с этим, особого внимания заслуживают модели Avigilon HD Multisensor, создающие панорамные изображения с помощью 4 сенсоров, а также поворотные камеры H4 PTZ, оснащенные 45-кратным трансфокатором.

Видеоаналитика Avigilon способна самостоятельно обучаться в процессе эксплуатации IP-устройств на объекте. Так, новейшие IP-камеры Avigilon с разрешением до 16 МР поддерживают фирменные алгоритмы анализа видеоконтента, которые могут не только сравнивать изображения с заданными шаблонами, но и корректировать последние в процессе работы. Интеллектуальные функции распознают движение, а также поведение людей по заданным сценариям, отсеивая ложные тревоги и адаптируясь к ним. Видеоаналитика с функцией обучения может работать как на камерах Avigilon, так и на устройствах других производителей, для чего их достаточно оснастить модулем ACC ES (Edge Solution) Analytics Appliance. Кроме того, за счет поддержки фирменной функции Appearance Search обеспечивается быстрый поиск человека/транспортного средства в зонах видеоконтроля, при котором практически мгновенно сканируется интересующий объект, и отслеживаются его перемещения на подконтрольных территориях.

Высокопроизводительная платформа H4, на которой базируются новые видеокамеры Avigilon, поддерживает режим Idle Scene Mode и фирменную технологию High Definition Stream Management (HDSM) 2.0, позволяющую минимизировать загрузку ресурсов системы видеонаблюдения при работе с видео HD-качества. Платформа Avigilon H4 обеспечивает высокую скорость обработки видео при его максимальной детализации и фреймрейте и позволяет более эффективно использовать канал связи. В основу технологии HDSM 2.0 заложен принцип компрессии статичных элементов в кадре при неизменно высоком качестве областей интереса, что позволяет снизить нагрузку на сеть и «сэкономить» объем видеохранилища до 50%. Благодаря HDSM 2.0 при добавлении в систему камеры, в том числе и с разрешением 30 Мп, не происходит значительного увеличения нагрузки на оборудование и на сеть.

Система корпоративного класса Access Control Manager (ACM) компании Avigilon может объединять сигнальные панели Bosch, замки Allegion и ASSA ABLOY и считыватели HID Global и Mercury Security. Для проверки подлинности информации ACM обменивается идентификационными данными с каталогами и базами, включая LDAP, SQL, Active Directory и Oracle RDBMS, а также может интегрироваться с ПО видеонаблюдения ACC. Следует отметить, что в предложениях Avigilon также имеется приложение ACM Embedded Controller для быстрой настройки устройств СКД, которое устанавливается на контроллеры HID Global VertX EVO V1000 при производстве. Также Avigilon выпускает большой перечень специального и дополнительного оборудования, включая компактные детекторы с функциями радиолокационного анализа и самообучения APD, энкодеры, всепогодные и вандалозащищенные кожухи, сменную оптику для камер, РоЕ-коммутаторы и многое другое.

Наиболее интересные новинки от Avigilon Corporation будут представлены на форуме All-over-IP 2017 на стенде «АРМО-Системы», в том числе флагманские 7К IP-видеокамеры на базе платформы Н4 с разрешением 30 Мп, использующие технологию HDSM SmartCodec, а также вандалозащищенные панорамные камеры с ИК-подсветкой H4 Fisheye, рассчитанные на работу практически в любых климатических поясах России. Не меньший интерес вызовут сетевые камеры Avigilon H4 HD с самообучающимися видеоаналитическими модулями, технологией WDR с тройной экспозицией и функцией LightCatcher, мультисенсорные модели с высокой чувствительностью, а также устройства серий H4 Mini Dome и H4 SL. Кроме того, в рамках экспозиции можно будет оценить функционал и работу ПО Avigilon Control Center, а также убедиться в простоте его настройки.

2-30-мегапиксельные камеры, видеорегистраторы, термокожухи, программные продукты ACC и ACM, а также многое другое оборудование/ПО марки Avigilon уже доступно для заказа в компании «АРМО-Системы». Получить дополнительную информацию о продукции данного производителя можно по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора оборудования и ПО корпорации Avigilon в России.