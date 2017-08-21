Увеличено время работы технической поддержки Видеомакс

Новости участников портала \\ 06.09.2017 15:52 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва

В связи с просьбами наших партнеров время работы технической поддержки и сервиса компании Видеомакс увеличено на 3 часа.

Девиз нашей компании: «С заботой о каждом изделии, со вниманием к каждому клиенту». Для нас это не просто слова. Недавно в проведенном опросе наши партнеры, которые находятся в регионах с другим часовым поясом, отметили, что разница во времени создает неудобства в контактировании с сервисной службой.

Мы относимся со внимание к каждому клиенту, поэтому с понедельника сервисная служба переходит на новый режим работы. Теперь время работы увеличено на 3 часа. С 7:00 до 19:00 по мск. вы сможете получить оперативную техподдержку и консультирование для решения возникшей задачи.

Консультация оказывается бесплатно. Телефон для связи 8 800 302-55-46.

Посмотреть какой бывает техподдержка и какая она в компании Видеомакс можно в нашем видеоролике.