Увеличение гарантийного срока обслуживания оборудования PERCo.
Увеличение гарантийного срока обслуживания оборудования PERCo.
Новости участников портала \\ 04.12.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает, что с первого декабря гарантийный срок на оборудование PERCo увеличивается до пяти лет с момента продажи.
ТД «Лидер-СБ» сообщает, что с первого декабря гарантийный срок на оборудование PERCo увеличивается до пяти лет с момента продажи. Длительная гарантия распространяется как на новое, так и на имеющееся на складах оборудование со сроком гарантии 12 и 24 месяца.
Таким образом, если изделия PERCo приобретаются первого декабря или позднее, на них действует расширенная пятилетняя гарантия, вне зависимости от записи в паспорте оборудования.
Оборудование торговой марки PERCo — это современные турникеты, электронные проходные, комплексные системы безопасности, системы контроля доступа и комплектующие для них (электромеханические замки, контроллеры и считыватели, в том числе биометрические).
Надежность оборудования подтверждает почти тридцатилетний опыт работы компании PERCo в сфере безопасности. На сегодняшний день это лидер в данной области. Ее продукция продается в восьмидесяти шести странах мира. Каждый день через турникеты производства PERCo проходят двадцать миллионов человек.
Высокотехнологичное и высокоточное производство оснащено современным оборудованием ведущих мировых производителей. Применяется лазерная раскройка металла, используются новейшие координатно-вырубные прессы и токарно-обрабатывающие станки с ЧПУ, японские центры SMT-монтажа электронных плат.
Все сложные процессы автоматизированы, а многоуровневая система управления качеством обеспечивает тщательный контроль на каждом этапе производства. Новая продукция перед массовым выпуском проходит ресурсные и климатические испытания, тщательно тестируется на соответствие действующим европейским и российским стандартам безопасности на предприятиях и в организациях.
Увеличение гарантийного срока — еще одно подтверждение высокого качества товаров торговой марки PERCO.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на оборудование PERCo. Теперь оно доступно с расширенным до пяти лет сроком гарантийного обслуживания.
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