Устройствами MorphoAccess Sigma теперь можно управлять через ПО «Таймекс»
Устройствами MorphoAccess Sigma теперь можно управлять через ПО «Таймекс»
Новости участников портала \\ 12.12.2017 15:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Интеграция «Таймекс» с биометрическими считывателями MorphoAccess Sigma реализована с использованием средств SDK и предлагается в платной версии программного обеспечения
«АРМО-Системы» объявила об интеграции программного обеспечения для организации системы контроля доступа «Таймекс» и высокоточных биометрических считывателей MorphoAccess Sigma. Теперь передовые возможности считывателей Morpho доступны для объектов, использующих ПО «Таймекс» в качестве платформы СКУД. В число считывателей, управление которыми доступно через «Таймекс», входят модели MA Sigma с 5” дисплеем и функцией интеркома, MA Sigma Extreme с защитой корпуса IP65 и IK09 для работы в суровых погодных условиях и MA Sigma Lite/Lite+ в компактном корпусе.
Интеграция «Таймекс» с биометрическими считывателями MorphoAccess Sigma реализована с использованием средств SDK и предлагается в платной версии программного обеспечения. При этом для ввода биометрических шаблонов в базу данных «Таймекс» можно воспользоваться компактными USB-сканерами либо непосредственно самими считывателями. Наиболее эффективны считывающие устройства Morpho будут на объектах с повышенным человекопотоком, например, для контроля доступа в крупных офисных центрах, на предприятиях и т.п., поскольку они отличаются высокой скоростью распознавания отпечатков пальцев, не превышающей 1 секунды.
К конкурентным преимуществам биометрических считывающих устройств MorphoAccess Sigma в системах контроля и управления доступом относятся их высокая точность идентификации отпечатков пальцев на базе оригинальной технологии, отсутствие ложных срабатываний и защита от муляжей или прохода под принуждением. Совместимость с ПО «Таймекс» расширяет возможности применения Morpho Sigma в рамках действующих мультибрендовых СКУД, что позволяет на одном объекте реализовать различные технологии систем контроля доступа.
Старшая модель серии MorphoAccess Sigma предоставляет не только функционал для биометрического контроля доступа через ПО «Таймекс», но и позволяет реализовать видеотелефонную связь, поскольку оснащена камерой, микрофоном и динамиком. 5-дюймовый сенсорный экран с гибко настраиваемым пользовательским интерфейсом значительно упрощает взаимодействие с устройством, а корпус с классом защиты IP65 позволяет этим считывателям Morpho работать в диапазоне внешних температур от -20°C до +60°C. С их помощью можно создать систему доступа на 100 000 сотрудников.
Когда размер имеет значение, Morpho предлагает использовать компактные считыватели Sigma Lite и Sigma Lite+, которые рассчитаны на обслуживание до 10 000 пользователей, в том числе в рамках СКУД «Таймекс», если на каждого пользователя вносить по три эталонных отпечатка пальца и один отпечаток для прохода под принуждением. При этом модели Sigma Lite+ имеют цветной сенсорный дисплей с диагональю 2,8”, а Sigma Lite — светодиодный индикатор, информирующий пользователя о разрешении/отказе в доступе. За счет небольших размеров, эти устройства Morpho подходят для установки на рамы стеклянных и алюминиевых дверей, турникеты или дверцы серверных стоек.
Высокие эксплуатационные характеристики биометрических считывателей Morpho Sigma Extreme позволяют устанавливать их на открытых территориях промышленных объектов, аэропортов, морских портов и вокзалов, поскольку они сертифицированы по классу IP65, рассчитаны на работу при внешних температурах от -20°C до 60°C и устойчивы к воздействию солевого тумана. Организованные с их помощью СКУД на платформе «Таймекс» будут защищены и от вандалов, поскольку корпус этих моделей Morpho и их сенсорный экран защищены по классу IK09 и выдерживают удары, равноценные падению с высоты 2 м груза весом 500 г.
Получить более подробную информацию о биометрических считывателях серии MorphoAccess Sigma и программном обеспечении «Таймекс» можно по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора оборудования и ПО компании Morpho в России и СНГ.
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