Уникальный фонд библиотеки Avtoritet.Net

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Новости участников портала \\ 02.03.2017 20:22 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург
Уже четвёртый год редакция публикует статьи в рамках обучающих и развивающих курсов, старательным автором которых является Александр Вадимович Зайцев.В логическую цепочку последовательного изучения выстроены статьи из разных отраслевых изданий, на их базе удалось выстроить три образовательных курса
Уже четвёртый год редакция публикует статьи в рамках обучающих и развивающих курсов, старательным автором которых является Александр Вадимович Зайцев. Им были подняты из архивов абсолютно всех отраслевых изданий статьи, которые удалось соединить логической цепочкой последовательного изучения и на базе которых удалось выстроить три курса.
1. Курс "Основы построения пожарной сигнализации" разбит на основные пять частей и описывает все, абсолютно все, нюансы работы пожарной сигнализации в 62 материалах.
2. Курс "Системы и технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией"представлен в 17 статьях, принадлежащих трём немалоизвестным специалистам.
3. Курс "Основы построения автоматических установок пожаротушения". В планах редакции напонить пять частей курса 30 статьями, а 13 материалов уже давно изучают читатели Avtoritet.Net
Необходимо отметить, что никакие статьи, даже самые замечательные и интересные, никогда не смогут заменить нормативные документы. Но помочь правильно трактовать эти документы и дать возможность оценить эффективность принимаемых решений они, несомненно, помогут.
Новости участников портала
Термокожух STH-6230DL-PSU2 для сложных условий эксплуатации
Новости участников портала \\ 02.03.2017 14:51 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
В линейке оборудования для наружного видеонаблюдения "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" появилось решение для самых сложных условий эксплуатации. Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 снабжен мощной ИК-подсветкой, обеспечивает уровень климатической защиты IP68 и сохраняет работоспособность камеры вплоть до -70°С.
Первый номер этого года скоро в Ваших руках
Новости участников портала \\ 02.03.2017 12:59 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
“Алгоритм безопасности” приглашает партнеров и читателей получить первый выпуск журнала этого года.
Скоростная камера BEWARD B96-30H с 2хWDR и 30х зумом – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 02.03.2017 11:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Поворотная 2 Мп камера BEWARD B96-30H имеет превосходные характеристики: аппаратный WDR – до 120 дБ, ИК подсветку – до 150 метров, увеличение – 30х оптическое и 32х цифровое. Эта профессиональная новинка для уличного видеонаблюдения, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене, поддерживает кодек H.265 и поставляется в комплекте с кронштейном и с картой памяти на 32 Гб.
Новые IP-видеокамеры Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Samsung Security PNP-9200RHP и SNV-L6014RBMP.
«Амиком» приглашает на международную выставку Securika / MIPS, стенд №В207
Новости участников портала \\ 01.03.2017 16:24 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
С 21 по 24 марта в ЦВК «Экспоцентр» в Москве пройдет ежегодная международная выставка Securika / MIPS, посвященная средствам охраны и обеспечения безопасности. На стенде В207 «Амиком» представит новейшие разработки партнеров и передовые устройства для создания безопасной среды.
Новые IP-видеокамеры CNB в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер CNB TPN24R-x30 и CNB TPL24Z-x33.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп уличную AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720BM(2,8-12)
Новости участников портала \\ 01.03.2017 11:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Пополнение семейства мультиформатных камер IPTRONIC – всепогодная 1 Мп цилиндрическая новинка IPT-QHD720BM(2,8-12) обладает весьма неплохим функционалом, хотя и продается в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Эта модель рассчитана на морозы до -40 градусов и способна вести видеонаблюдение даже при нулевой освещенности, так как в темное время суток активизируется ИК прожектор дальностью 40 метров.
Новинка от СКАТ и компании «Видеоглаз» – комплекс по обслуживанию АКБ СКАТ-ЗУ-8К-7Ач
Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Инновационный комплекс СКАТ-ЗУ-8К-7Ач способен заряжать, тестировать и тренировать до восьми аккумуляторных батарей 12 В / 7 Ач. Весь процесс автоматизирован и производится под высокоточным микропроцессорным управлением, а контролировать происходящее можно с помощью световой индикации или удаленно – со смартфона. Купить комплекс по обслуживанию АКБ СКАТ-ЗУ-8К-7Ач по низкой цене можно прямо сегодня в компании «Видеоглаз».
«АРМО-Системы» представила терминал биометрической идентификации с цветным дисплеем и считывателем карт Em Marine
Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:42 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Быструю и точную идентификацию папиллярного рисунка даже на влажных, грубых или слишком сухих пальцах обеспечивает оптический сканер ST-FT161EM с усовершенствованными алгоритмами распознавания.
Новые IP-видеокамеры в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер CNB TDV22R и CNB TDB21R.
Другие новости
ITV и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе новых версий приложений для iOS и Android
ВИДЕОГЛАЗ \\ 03.03.2017 12:14
Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 03.03.2017 11:05
Уникальный фонд библиотеки Avtoritet.Net
Avtoritet.Net \\ 02.03.2017 20:22
Новости
Открыта регистрация на конференцию для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
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Мы приглашаем вас принять участие в Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
В Уфе обсудят 10 главных проблем информационной безопасности
Выставки \\ 02.03.2017
16 марта на конференцию «Код ИБ» в столицу Башкирии съедутся ИБ-профессионалы из Москвы, Екатеринбурга, Уфы и Казани. Важной миссией события в этом году станет коллективный поиск решений главных ИБ-проблем.
В Алматы пройдет самое масштабное ИБ-событие
Выставки \\ 01.03.2017
В Южной столице Казахстана ждут II конференцию «Код ИБ».
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