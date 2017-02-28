Уникальный фонд библиотеки Avtoritet.Net

Новости участников портала \\ 02.03.2017 20:22 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург

Уже четвёртый год редакция публикует статьи в рамках обучающих и развивающих курсов, старательным автором которых является Александр Вадимович Зайцев.В логическую цепочку последовательного изучения выстроены статьи из разных отраслевых изданий, на их базе удалось выстроить три образовательных курса

Уже четвёртый год редакция публикует статьи в рамках обучающих и развивающих курсов, старательным автором которых является Александр Вадимович Зайцев. Им были подняты из архивов абсолютно всех отраслевых изданий статьи, которые удалось соединить логической цепочкой последовательного изучения и на базе которых удалось выстроить три курса.

1. Курс "Основы построения пожарной сигнализации" разбит на основные пять частей и описывает все, абсолютно все, нюансы работы пожарной сигнализации в 62 материалах.

2. Курс "Системы и технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией"представлен в 17 статьях, принадлежащих трём немалоизвестным специалистам.

3. Курс "Основы построения автоматических установок пожаротушения". В планах редакции напонить пять частей курса 30 статьями, а 13 материалов уже давно изучают читатели Avtoritet.Net

Необходимо отметить, что никакие статьи, даже самые замечательные и интересные, никогда не смогут заменить нормативные документы. Но помочь правильно трактовать эти документы и дать возможность оценить эффективность принимаемых решений они, несомненно, помогут.