Уникальное проектное решение от компании ЮНИТЕСТ!

Новости участников портала \\ 08.11.2017 21:14 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Компания ЮНИТЕСТ представляет уникальное решение: проект системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) Зернохранилища и силосного корпуса элеватора с помещениями категории «Б» по взрывопожарной опасности.



Его уникальность состоит в том, что это единственное готовое проектное решение для данного вида объектов на всем пространстве Рунета.

Объект представляет собой силосный корпус элеватора (здания производственного назначения) на территории Зернохранилища. Защита объекта строится на базе адресно-аналогового приемно-контрольного прибора охранно-пожарного и управления, взрывозащищенного ППКОПУ03041-1-2 МИНИТРОНИК А32.Ex.



Система АПС включает в себя следующие подсистемы:



автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).



Взрывозащищенная адресно-аналоговая система сигнализации с А32.Ех - система пожарной и охранной сигнализации, оповещения о пожаре и управления пожарной автоматикой во взрывоопасных зонах. Первая адресная система сигнализации с видом защиты «Искробезопасная электрическая цепь».



Применение МИНИТРОНИК А32.Ех вместо взрывозащищенных шлейфовых систем позволяет получить ряд важных преимуществ:



оптимальное соотношение цена/качество;

реализация любых алгоритмов защиты и охраны объекта;

создание системы управления пожарной автоматикой любого уровня сложности;

простота программирования (встроенный конфигуратор, автоадресация и автоопределение адресных устройств) и монтажа (работа с кабелями малого сечения, не требуется трубная разводка, уменьшение точек монтажа);

высокая надежность, простое обслуживание и замена неисправных устройств, благодаря системам самотестирования;

отсутствие ложных срабатываний;

отображение наименований помещений и сработавших извещателей на ЖК-дисплее ППКОПУ;

энергонезависимый журнал событий.



Ознакомиться и скачать данный проект Вы можете на сайте компании, в каталоге готовых проектных решений.



Получить подробную информацию о системе Минитроник А32.Ех , а также задать вопросы о других продуктах компании ЮНИТЕСТ можно позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 775-78-79, либо связавшись со специалистами компании по электронной почте info@unitest.ru.