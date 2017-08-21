Уникальное проектное решение от компании ЮНИТЕСТ!
Уникальное проектное решение от компании ЮНИТЕСТ!
Новости участников портала \\ 08.11.2017 21:14 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания ЮНИТЕСТ представляет уникальное решение: проект системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) Зернохранилища и силосного корпуса элеватора с помещениями категории «Б» по взрывопожарной опасности.
Его уникальность состоит в том, что это единственное готовое проектное решение для данного вида объектов на всем пространстве Рунета.
Объект представляет собой силосный корпус элеватора (здания производственного назначения) на территории Зернохранилища. Защита объекта строится на базе адресно-аналогового приемно-контрольного прибора охранно-пожарного и управления, взрывозащищенного ППКОПУ03041-1-2 МИНИТРОНИК А32.Ex.
Система АПС включает в себя следующие подсистемы:
автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
Взрывозащищенная адресно-аналоговая система сигнализации с А32.Ех - система пожарной и охранной сигнализации, оповещения о пожаре и управления пожарной автоматикой во взрывоопасных зонах. Первая адресная система сигнализации с видом защиты «Искробезопасная электрическая цепь».
Применение МИНИТРОНИК А32.Ех вместо взрывозащищенных шлейфовых систем позволяет получить ряд важных преимуществ:
оптимальное соотношение цена/качество;
реализация любых алгоритмов защиты и охраны объекта;
создание системы управления пожарной автоматикой любого уровня сложности;
простота программирования (встроенный конфигуратор, автоадресация и автоопределение адресных устройств) и монтажа (работа с кабелями малого сечения, не требуется трубная разводка, уменьшение точек монтажа);
высокая надежность, простое обслуживание и замена неисправных устройств, благодаря системам самотестирования;
отсутствие ложных срабатываний;
отображение наименований помещений и сработавших извещателей на ЖК-дисплее ППКОПУ;
энергонезависимый журнал событий.
Ознакомиться и скачать данный проект Вы можете на сайте компании, в каталоге готовых проектных решений.
Получить подробную информацию о системе Минитроник А32.Ех , а также задать вопросы о других продуктах компании ЮНИТЕСТ можно позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 775-78-79, либо связавшись со специалистами компании по электронной почте info@unitest.ru.
Новости участников портала
Компания «Поликом Про» продлила Лицензию ФСБ на работу с шифровальными (крипографическими) средствами
Новости участников портала \\ 08.11.2017 18:44 \\ Поликом Про \\ Санкт-Петербург
С 01 ноября 2017 года действует новая Лицензия Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Новинка AXIS — 4K уличная сетевая камера с облегченным вандалозащищенным корпусом
Новости участников портала \\ 08.11.2017 12:15 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокие показатели качества 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.) изображения, формируемого камерой, позволяют использовать новинки для детализированного уличного видеоконтроля, который необходим на открытых уличных территориях промышленных объектов, аэропортов, стадионов и др.
Новый IP-коммутатор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 08.11.2017 12:10 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Tantos TSn-4P6C.
УМКА в действии!
Новости участников портала \\ 08.11.2017 11:20 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Российская навигационная система ГЛОНАСС, адаптация всех внутренних сервисов под потребности людей, техническая поддержка и удаленная настройка во всех регионах РФ - все это отечественное устройство мониторинга координат и адресной безопасности детей и пожилых людей УМКА.
Morpho предложила строить биометрические СКУД на базе считывателей Sigma Extreme
Новости участников портала \\ 07.11.2017 16:05 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Организация биометрической СКУД до 100 000 пользователей — одно из конкурентных преимуществ MorphoAccess Sigma Extreme.
Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!
Новости участников портала \\ 07.11.2017 12:25 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Дорогие дамы и господа! Представляем Вашему вниманию долгожданную новинку — акустический извещатель «Юпитер-5810», предназначенный для обнаружения разрушения остекленных конструкций и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле. Прибор уже появился в продаже!
Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ
Новости участников портала \\ 07.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B-S2.
Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global
Новости участников портала \\ 03.11.2017 18:57 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink подтвердила свой партнерский статус HID Global Platinum Partner. Платиновый Партнер — это наивысшая ступень в новой партнерской программе мирового лидера рынка идентификации HID Global Advantage Partner Program.
Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX
Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:05 \\ IDIS Russia \\ г. Москва
Следуя последним тенденциям рынка, компания IDIS выпустила 12-ти мегапиксельную IP-камеру DC-Y3C14WRX, которая позволяет получать панорамную картинку с высокой детализацией при плохих условиях освещения.
Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса
Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:03 \\ IDIS Russia \\ г. Москва
Изящный дизайн, встроенный PoE-коммутатор, поддержка всей линейки видеокамер и возможность объединения нескольких устройств под единым управлением, все это делает DR-1204P идеальным экономичным решением для малого и среднего бизнеса.
Другие новости
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 09.11.2017 12:12
Болей за наших с УМКОЙ!
ООО "Элеста" \\ 09.11.2017 11:39
Видеорегистратор Panasonic WJ-NX200K
Tatris \\ 08.11.2017 22:19
Новости
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017
Выставки \\ 09.11.2017
Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.
Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017
Выставки \\ 09.11.2017
Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.