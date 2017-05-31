УМКА В «ОРЛЕНКЕ»

Новости участников портала \\ 19.06.2017 11:48 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Устройства мониторинга координат и адресной безопасности «УМКА» были представлены в Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Орленок»

в рамках семинара-совещания «Комплексная безопасность как система взаимосвязанных мероприятий, направленных на защиту объектов детского отдыха и оздоровления».

Открыл семинар-совещание начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-майор Александр Жилкин. Он отметил, что обеспечение безопасности детей и подростков - одно из приоритетных направлений деятельности Росгвардии.

В мероприятии приняли участие представители Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, администрации края и свыше 150 руководителей объектов детского отдыха и оздоровления.

В рамках семинара были представлены новейшие технические средства охраны, которые уже применяются подразделениями Росгвардии. Одной из представленных новинок стали Глонасc браслеты для обеспечения детской безопасности «УМКА».

Устройства помогают:

Всегда оставаться на связи с ребенком (дозвон, голосовые/текстовые сообщения);

Контролировать передвижение ребенка, даже в помещении (LBS/Wi-Fi);

Вовремя отреагировать на тревожный сигнал – кнопка SOS;

Задавать координаты передвижения (вход/выход в геозону);

Отслеживать приход в школу/секцию (метка RFID);

Контролировать ношение устройства (датчик снятия).

Вопрос обеспечения детской безопасности в последнее время стоит особенно остро. Устройства мониторинга координат и адресной безопасности «УМКА» из системы «Юпитер» позволяют обезопасить ребенка и значительно облегчить жизнь взрослых.

По материалам:

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации