УМКА в действии!

УМКА в действии!

УМКА в действии!

Новости участников портала \\ 08.11.2017 11:20 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Российская навигационная система ГЛОНАСС, адаптация всех внутренних сервисов под потребности людей, техническая поддержка и удаленная настройка во всех регионах РФ - все это отечественное устройство мониторинга координат и адресной безопасности детей и пожилых людей УМКА.

Российская навигационная система ГЛОНАСС, адаптация всех внутренних сервисов под потребности людей, техническая поддержка и удаленная настройка во всех регионах РФ - все это отечественное устройство мониторинга координат и адресной безопасности детей и пожилых людей УМКА.

 

Благодаря этим и другим отличиям, УМКА завоевывает отечественный рынок индивидуальных охранных устройств.

 

УМКА прост в использовании:

  1. Заходим в приложение на телефоне;

  2. Добавляем имя, привязанное к прибору;

  3. Сканируем штрих-код на задней стороне УМКИ;

  4. Добавляем номер sim-карты.

 

мишки

мишки

 

 

Несмотря на простоту использования, наши специалисты постарались сделать наручные часы максимально полезным и добавить самые разнообразные функции для более эффективного применения:

  • Определение местоположения;

  • Кнопка SOS;

  • Быстрый звонок;

  • Контроль за отклонением от маршрута;

  • Датчик снятия.

 Помимо детей и пожилых людей УМКА  помогает обезопасить  сотрудников правоохранительных органов, транспортных и дорожных служб, лесных хозяйств, банковских служащих, сотрудников опасных производств и многих других. Благодаря тревожной кнопке в устройстве Вы не только будите знать, где находится близкий человек/служащий правопорядка /сотрудник предприятия, а  сможете вовремя отреагировать на любой тревожный сигнал.

Новости участников портала

Архив RSS
Morpho предложила строить биометрические СКУД на базе считывателей Sigma Extreme

Morpho предложила строить биометрические СКУД на базе считывателей Sigma Extreme

Новости участников портала \\ 07.11.2017 16:05 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Организация биометрической СКУД до 100 000 пользователей — одно из конкурентных преимуществ MorphoAccess Sigma Extreme.

Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!

Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!

Новости участников портала \\ 07.11.2017 12:25 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Дорогие дамы и господа! Представляем Вашему вниманию долгожданную новинку — акустический извещатель «Юпитер-5810», предназначенный для обнаружения разрушения остекленных конструкций и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле. Прибор уже появился в продаже!

Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ

Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ

Новости участников портала \\ 07.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B-S2.

Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

Новости участников портала \\ 03.11.2017 18:57 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink подтвердила свой партнерский статус HID Global Platinum Partner. Платиновый Партнер — это наивысшая ступень в новой партнерской программе мирового лидера рынка идентификации HID Global Advantage Partner Program.

Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX

Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX

Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:05 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

Следуя последним тенденциям рынка, компания IDIS выпустила 12-ти мегапиксельную IP-камеру DC-Y3C14WRX, которая позволяет получать панорамную картинку с высокой детализацией при плохих условиях освещения.

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:03 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

Изящный дизайн, встроенный PoE-коммутатор, поддержка всей линейки видеокамер и возможность объединения нескольких устройств под единым управлением, все это делает DR-1204P идеальным экономичным решением для малого и среднего бизнеса.

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

Новости участников портала \\ 03.11.2017 13:34 \\ ТЕКО \\ Казань

Представляем вашему вниманию сравнительный анализ двух контроллеров: Z5R-box и CMD DS-C01.

Новая HD-AHD видеокамера Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новая HD-AHD видеокамера Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5.

Линейку оборудования Computar пополнили 17-кратные объективы-трансфокаторы для 3 Мп камер видеонаблюдения

Линейку оборудования Computar пополнили 17-кратные объективы-трансфокаторы для 3 Мп камер видеонаблюдения

Новости участников портала \\ 02.11.2017 13:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокоточный сервопривод объектива-трансфокатора E17Z8816PDC-MP обеспечивает регулировку фокусного расстояния в диапазоне от 8,8 до 150 мм за 6,4 с и позволяет удаленно настраивать требуемый угол обзора и фокусировку.

ЭЛЕСТА: Лучшее производство!

ЭЛЕСТА: Лучшее производство!

Новости участников портала \\ 02.11.2017 12:05 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Первое место конкурса "Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2017" в номинации "промышленное производство" заняла компания "Элеста" в лице Генерального директора Голубева Сергея Викторовича.

Другие новости

Новинка AXIS — 4K уличная сетевая камера с облегченным вандалозащищенным корпусом

АРМО-Системы \\ 08.11.2017 12:15

Новый IP-коммутатор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 08.11.2017 12:10

УМКА в действии!

ООО "Элеста" \\ 08.11.2017 11:20

Новости

Требуются монтажники!!

Новое на портале \\ 21.08.2017

ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

Выставки \\ 08.11.2017

2 ноября Федеральное агентство морского и речного транспорта провело консультационную встречу организаторов практикума "Актуальные вопросы обеспечения безопасности морских и речных портов" с приглашенными экспертами в области транспортной безопасности. Практикум состоится в рамках XVII Международной научно-практической конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" 13 февраля 2018 г. на площадке Форума "Технологии безопасности

Безопасность. Крым-2017

Безопасность. Крым-2017

Выставки \\ 07.11.2017

16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности

Статьи

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.

вверх