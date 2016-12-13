УМКА для детской безопасности

Новости участников портала \\ 19.12.2016 11:45 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерий Николаевич выразил заинтересованность в применении охранных детских браслетов компании «Элеста» в школах района.

Вопрос обеспечения детской безопасности в последнее время стоит особенно остро. Устройства мониторинга координат и адресной безопасности ребенка «УМКА» из системы «Юпитер» были продемонстрированы компанией «Элеста» в рамках выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга».

Браслеты позволяют значительно облегчить жизнь взрослых:

благодаря встроенному датчику ГЛОНАСС родители в онлайн режиме смогут контролировать местоположение ребенка, приход в школу (домой /секцию), снятие или потерю устройства. А в случае опасности на телефон (планшет) родителей тут же придет сигнал тревоги с автоматическим соединением.