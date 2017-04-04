Новости участников портала \\ 07.04.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

На прошедшей в конце марта выставке по безопасности MIPS 2017 наш стенд посетило более тысячи гостей. Наши посетители азартно погружались в виртуальную реальность, изучали на стенде новейшее оборудование видеонаблюдения IPTRONIC, участвовали в конкурсах и обсуждали с руководителями и сотрудниками обеих компаний совместные проекты и перспективы сотрудничества.

Выставка по безопасности MIPS 2017 – яркое и запоминающееся событие как для ее участников, так и для гостей. Новое оборудование и новейшие технологии, деловые знакомства и непринужденное общение с лучшими специалистами отрасли – и в этом четырехдневном празднике профессионалов, прошедшем 21 – 24 марта, приняли участие компании «Видеоглаз» и IPTRONIC. На стенде присутствовали руководители, инженеры и менеджеры обоих компаний, с которыми каждый посетитель мог пообщаться лично.

IPTRONIC показала на MIPS 2017 инновационную, но при этом доступную по стоимости продукцию, с которой можно было ознакомиться на стенде, попутно уточнив у присутствующих на выставке специалистов любые технические детали. Настоящим хитом стала 4 Мп Fisheye камера с аппаратным деварпом и с обзором 360 градусов. Не меньший интерес вызвали всепогодные SpeedDome камеры с оптическим увеличение до 36х стандартов IP и AHD. Столь же активно посетители интересовались обновленной линейкой мультиформатного (4в1 и 5в1) оборудования и бюджетными IP камерами разрешением до 5 Мп с аналитическими функциями.

Надо сказать, что повышенный интерес гостей вызывало не только оборудование видеонаблюдения: почти каждый из более 1 000 посетителей стенда «Видеоглаза» и IPTRONIC изъявил желание поучаствовать в аттракционе виртуальной реальности. Драйв и хорошее настроение было гарантировано всем участникам погружений, а игроки, набравшие больше всего очков, получили памятные подарки.

В каждый из четырех дней выставки на стенде IPTRONIC и компании «Видеоглаз» проводились интересные тематические конкурсы с розыгрышами призов. Победителям вручали очки виртуальной реальности, камеры видеонаблюдения и другие подарки.

Спасибо – каждому посетителю стенда компании «Видеоглаз» и IPTRONIC. Благодарим за интерес к нашей продукции, за участие в конкурсах, за азартные погружения в виртуальную реальность и за желание сотрудничать с нами!

Источник: www.videoglaz.ru