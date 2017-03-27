Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно

Новости участников портала \\ 30.03.2017 12:16 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

На стенде В207 «Амиком» представил оборудование мировых брендов Honeywell, Hikvision, HiWatch, RVi, O’ZERO, Stelberry систему «умный дом» EZVIZ, GSM-сигнализации Часовой и современные средства пожаротушения «Спасатель 112». Гости мероприятия смогли принять участие в лотерее.

В течение 4 дней вставку посетило более 19 000 человек — рекордное число за 23 года проведения мероприятия. Директор филиала ООО «Амиком Урал» Александр Большедворов стал почетным гостем Securika / MIPS 2017 и прокомментировал свое участие:

«Выставку в этом году посетила большая часть профессиональной аудитории, и это очень приятно. Спасибо организаторам за вовлечение разных участников: и специалистов, и любителей, заинтересованных в новом оборудовании и последних технологиях рынка. Мы с удовольствием заключали новые контракты и знакомились с поставщиками. Для нас такие события — прекрасная возможность договориться о долгосрочных условиях сотрудничества и оформить выгодные сделки с проектными организациями».

Бренды на стенде «Амиком»

Компания «Амиком» на стенде В207 продемонстрировала оборудование от мировых брендов систем безопасности.

По итогам выставки хочется отметить, что продукция Hikvision по праву занимает ведущие позиции на рынке. Подтверждением тому стала большая заинтересованность участников рынка в функциональных IP и TVI-решениях этого бренда. Помимо этого, гости уделили внимание бюджетным TVI-камерам HiWatch. Рады сообщить, что «Амиком» в очередной раз подтвердил звание «Золотого партнера» Hikvision!

Не осталось без внимания решение на базе IP-оборудования Honeywell и Macroscop, которое было продемонстрировано на стенде компании. Особенной популярностью пользовалась также линейка Performance IP от Honeywell.

Большой интерес у гостей выставки вызвали системы домашнего видеонаблюдения EZVIZ. На стенде был собран макет «умного дома», чтобы наглядно продемонстрировать работу всех компонентов сети: видеокамер, датчиков и сигнализаций. Камера C2mini — 1-мегапиксельное устройство с подключением по WiFi и широким углом обзора, имела успех среди посетителей.

Системы домашней автоматизации стали одной из главных тем мероприятия, в частности, гости отметили GSM-сигнализацию «Часовой». Этот механизм «умного» контроля отслеживает колебания температур в помещении, открытие дверей, протечку воды и отправляет оповещения о чрезвычайных ситуациях на телефон в виде SMS-сообщений.

Большое внимание гостей привлек огнетушитель нового поколения «Спасатель 112», предназначенный для тушения возгорания на первоначальной стадии. Его механизм невероятно прост в применении и не требует знания особой техники использования.

Помимо этого, гости смогли ознакомиться с новинкой от Stelberry: PoE-сплиттером, позволяющим питать внешние микрофоны от PoE-питания IP-камеры. Бюджетное оборудование OZERO с технологией AHD и IP-видеокамеры RVi также вызвали немалый интерес со стороны посетителей.

Поздравляем победителей лотереи

22 и 23 марта на стенде «Амиком» прошли розыгрыши видеокамер для дома и офиса C2mini и C2W от EZVIZ. Благодарим всех гостей, принявших участие в лотерее, и поздравляем победителей!

Елена Калягина, генеральный директор компании «Амиком», поблагодарила всех участников и посетителей Securika / MIPS:

«Рада отметить, что события такого формата привлекают все больше заинтересованных специалистов. «Амиком» активно развивает партнерские отношения, поэтому для нас Securika / MIPS — отличный повод повидаться с проверенными партнерами и познакомиться с новыми, на месте обсудить все особенности взаимодействия и заключить договоры. Мне понравилась рабочая атмосфера выставки и ощущение общей заинтересованности в продвижении и развитии систем безопасности на российском рынке. От лица нашей компании хочу поблагодарить организаторов и всех гостей мероприятия и пригласить на Securika / MIPS в следующем году».

Продукцию, представленную на выставке, можно приобрести в компании «Амиком».