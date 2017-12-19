«Цифровой полицейский» на итоговом заседании НТС Росгвардии.

Новости участников портала \\ 25.12.2017 11:34 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

19 декабря прошел научно-технический совет Росгвардии, на котором были представлены устройства «МАВР-Юпитер» и «УМКА- Юпитер» из состава охранного комплекта «Цифровой полицейский».

19 декабря прошел научно-технический совет Росгвардии, на котором были представлены устройства «МАВР-Юпитер» и «УМКА- Юпитер» из состава охранного комплекта «Цифровой полицейский».

В заседании НТС под председательством директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова приняли участие представители коллегии Военно-промышленной комиссии, МВД, Минобороны, Минпромторга России и Фонда перспективных исследований. Все участники НТС ознакомились с новейшими разработками ведущих отечественных предприятий в сфере безопасности.

Компания "Элеста" продемонстрировала охранный комплекс "Цифровой полицейский", предназначенный для контроля служб и личной безопасности военных. В состав комплекса вошли:

МАВР- мобильный аудио-видеорегистратор с ГЛОНАСС, предназначенный для фиксации обстановки при несении службы.

УМКА – охранный браслеты с ГЛОНАСС и тревожной кнопкой, предназначенный для обеспечения адресной безопасности и контроля службы сотрудников силовых ведомств. – охранный браслеты с ГЛОНАСС и тревожной кнопкой, предназначенный для обеспечения адресной безопасности и контроля службы сотрудников силовых ведомств.

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов отметил важность использования новейших разработок в сфере обмундирования и средств защиты военных, для более эффективной работы и обеспечения максимальной безопасности на чемпионате мира по футболу.

По материалам: портала Росгвардии