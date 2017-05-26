25 мая форум посетили директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев.





В своем обращении к журналистам Дмитрий Рогозин особо отметил важность каждого солдата в строю: «Здесь, прежде всего, должна быть забота о конкретном военнослужащем. Потому что если он понимает, что к нему относятся с большим уважением, к его ратному труду, – он может рисковать».



Такой индивидуальный подход к каждому военнослужащему демонстрирует охранный ГЛОНАСС комплекс «Цифровой полицейский». Контроль службы и личная безопасность – два основных вопроса, которые он решает. В состав«Цифрового полицейского» вошли новейшие индивидуальноносимые устройства:

ПАВР – персональный аудио-видеорегистратор с ГЛОНАСС, предназначенный для фиксации обстановки при несении службы с автоматической привязкой к местности, передачи и архивации полученных данных на базу «ПАВР Юпитер» и в центр обработки данных (ЦОД).

– персональный аудио-видеорегистратор с ГЛОНАСС, предназначенный для фиксации обстановки при несении службы с автоматической привязкой к местности, передачи и архивации полученных данных на базу «ПАВР Юпитер» и в центр обработки данных (ЦОД). УМКА – охранный браслеты с ГЛОНАСС и тревожной кнопкой, предназначенный для обеспечения адресной безопасности и контроля службы сотрудников силовых ведомств путём мониторинга координат и передачи данных на АРМ ДПУ и на АРМ дежурного офицера.

Представители различных силовых ведомств, обеспечивающих безопасность граждан нашей страны, проявили большой интерес к ГЛОНАС комплексу «Цифровой полицейский», который уже проходит испытания во внутренних войсках.



В рамках выставки на стенде НИЦ «Охрана» были представлены новые охранные приборы «Юпитер» компании «Элеста». С работой научно-исследовательского центра «Охрана» и с новыми разработками ознакомились участники VIP-тура во главе с Виктором Золотовым и Дмитрием Рогозиным.

Всего свыше 230 ведущих отечественных производителей продемонстрировали свои новейшие разработки в области вооружения и безопасности. Компании «Элеста» удалось проявить комплексный подход к вопросам безопасности. Компанией были представлены не только, давно зарекомендовавшие себя, охранные приборы «Юпитер», но и новые разработки в области личной безопасности - «Цифровой полицейский».