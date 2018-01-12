Тренды рынка СКУД в 2018 году по версии компании Sigur

Новости участников портала \\ 22.01.2018 16:36 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Самые важные тенденции рынка СКУД в 2018 году по мнению экспертов Sigur.

2018 год даже на таком довольно консервативном рынке, как рынок контроля доступа, обещает быть динамичным и должен развить несколько важных тенденций: конкуренция будет усиливаться, будут внедряться новые технологии и формы взаимодействия между производителями и пользователями, предполагают эксперты компании Sigur.





Все возрастающая конкуренция толкает производителей постоянно улучшать свой продукт, сохраняя его актуальным для множества запросов рынка. Это, как следствие, постепенно смещает внимание вендеров от «железа» к софту: именно за счет развития программной части, а также сервиса производители будут удерживать клиентов и привлекать новых.

С технологической точки зрения, считают эксперты, на рынке будет развиваться искусственный интеллект – алгоритмы будут еще более эффективными и доступными. Также продолжится развитие новых идентификаторов – банковских карт, как карт доступа, и телефонов.

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Полную версию материала о трендах 2018 года можно прочитать по ссылке: https://goo.gl/vKkBE8