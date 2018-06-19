Trend Micro запустила услугу MDR

Новости участников портала \\ 28.06.2018 20:07 \\ Trend Micro \\ Москва

Trend Micro запускает услугу MDR (Managed Detection & Response — управление обнаружением угроз и реагирование) на базе обширного опыта компании в этой области и имеющегося массива данных о глобальном ландшафте угроз

Корпорация Trend Micro объявила о запуске службы Trend Micro Managed Detection and Response (служба управления обнаружением угроз и реагирования, или MDR). Помимо этого, в продукты Trend Micro внедряются новые инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволят центрам мониторинга информационной безопасности (SOC) выявлять наиболее важные предупреждения об угрозах.

Современные системы кибербезопасности генерируют слишком много предупреждений об угрозах, а у ИТ-подразделений в компаниях не хватает ни специалистов, ни знаний, чтобы адекватно на них реагировать. Новые инструменты, разработанные и представленные Trend Micro, призваны решить обе эти проблемы.

Организации вне зависимости от их размера сталкиваются сегодня с серьезным вызовом: команды ИТ-безопасности недоукомплектованы и перегружены работой. Количество получаемых предупреждений о возможных угрозах, проблема расстановки приоритетов и нехватка опыта сотрудников отдела безопасности – все это может привести к серьезным угрозам для кибербезопасности предприятий.

По мнению консалтинговой компании Gartner, «в процессе обеспечения информационной безопасности все организации сталкиваются с общими проблемами, среди которых поиск, наём и удержание талантливых сотрудников стоят далеко не на последнем месте. В случае с рынком MDR эти проблемы усугубляются тем, что от специалистов требуется очень высокий уровень профессионализма».

Технологии, которые Trend Micro использует для автоматического выявления неизвестных угроз и реагирования на них, позволили усилить решения компании новыми возможностями для работы с конечными устройствами, а также в сетевой и серверной среде. Благодаря им организации смогут сопоставлять полученную из разных источников информацию об угрозах, правильно определять степень критичности угрозы и обеспечивать автоматическое реагирование. В частности, речь идёт о трёх основных усовершенствованиях:

Применение ИИ для корреляции данных и идентификации угроз с высоким уровнем риска;

автоматизированная расстановка приоритетов при получении информации об угрозах на конечных устройств, серверах и в сети;

автоматизация мер реагирования на угрозы.

Подход Trend Micro объединяет в себе самые современные возможности по обеспечению безопасности и устранению угроз, а также ИИ-технологии для обработки огромных объёмов данных. Чтобы уменьшить риск и автоматизировать меры реагирования на угрозы, используется подход универсального API, который позволяет эффективно передавать необходимую информацию между различными уровнями ИТ-инфраструктуры. Предложенные усовершенствования снизят затраты времени на анализ данных для специалистов, которые самостоятельно конфигурируют решения для борьбы с угрозами, и помогут в целом уменьшить нагрузку на ИТ-сектор в организациях, где будет внедрена новая служба MDR.

«Наши клиенты сталкивались с тем, что постоянно растущая сложность угроз приводит к нехватке человеческих ресурсов и неспособности адекватно реагировать на инциденты. Лучший способ справиться с этим — автоматизация и оптимизация функций обнаружения и реагирования на угрозы при помощи ИИ, — отметил Кевин Симцер (Kevin Simzer), исполнительный директор Trend Micro. — Теперь наши клиенты сообщают о резком улучшении результатов, и мы с гордостью можем отнести их успехи на счёт нашего нового решения, в котором используется обширный опыт компании в этой области и мощный набор инструментов аналитики угроз».

Используя новую службу MDR от Trend Micro, провайдеры услуг управления безопасности (MSSP) по всему миру смогут лучше соответствовать требованиям рынка, на котором они работают. Также это решение позволит MSSP предлагать клиентам собственные службы реагирования на угрозы.

«Компания CDW предоставляет консультации по вопросам безопасности и стратегии соблюдения нормативных требований. Мы привыкли работать на упреждение, поэтому используем продукты Trend Micro для обеспечения кибербезопасности, чтобы предложить нашим клиентам комплексные и универсальные решения, – отметил Садик Аль-Абдулла (Sadik Al-Abdulla), руководитель направления решений в сфере безопасности в CDW. — И мы с удовольствием добавим в свой арсенал новую службу MDR».

По данным Gartner, «в 2017 году рынок услуг MDR оценивается в 100 млн долларов США, что на 15 процентов больше по сравнению с предыдущим годом».