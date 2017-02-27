Термокожух STH-6230DL-PSU2 для сложных условий эксплуатации

Новости участников портала \\ 02.03.2017 14:51 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

В линейке оборудования для наружного видеонаблюдения "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" появилось решение для самых сложных условий эксплуатации. Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 снабжен мощной ИК-подсветкой, обеспечивает уровень климатической защиты IP68 и сохраняет работоспособность камеры вплоть до -70°С.

В линейке оборудования для наружного видеонаблюдения "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" появилось решение для самых сложных условий эксплуатации. Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 снабжен мощной ИК-подсветкой, обеспечивает уровень климатической защиты IP68 и сохраняет работоспособность камеры вплоть до -70°С.

Благодаря большому внутреннему объему термокожух может быть использован не только для установки крупногабаритных телекамер, но и дополнительных устройств: передатчиков по витой паре, медиа-конвертеров. В комплекте термокожуха встроенный импульсный блок питания, мощность которого (5 А) позволяет подключать стороннее оборудование с питанием 12 В постоянного тока.

Термокожух с ИК подсветкой Smartec STH-6230DL-PSU2

Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 является следующим технологическим шагом относительно модели STH-6230D-PSU2. Важным усовершенствованием стало наличие 7 встроенных обогревателей. Шесть из них подогревают внутреннее пространство кожуха, а седьмой, специально интегрированный в стекло кожуха, предотвращает запотевание и обмерзание стекла при низких температурах.

Еще одно "климатическое" достоинство термокожуха представлено функцией блокировки холодного старта. Если камера длительно находилась в нерабочем состоянии при особо низких температурах, запускается предварительный прогрев внутреннего пространства термокожуха до температуры нижней границы рабочего диапазона телекамеры и только потом к ней подается питание.

Интегрированный солнцезащитный козырек предотвращает попадание прямых солнечных лучей на стекло и появление бликов.

Предусмотрен специальный выход для синхронизации включения ИК-подсветки с моментом перехода телекамеры "день/ночь" в черно-белый режим.

Мощная ИК-подсветка обеспечивается 12 ИК-светодиодами. Для формирования равномерной диаграммы направленности, обеспечивающей дальность подсветки до 120 метров светодиоды оснащены как широкоугольными так и узкоугольными линзами.

Разработчики новой модели не забыли и об удобстве инсталляции. Боковое открытие верхней части кожуха обеспечивает удобный доступ к телекамере, расположение которой на крепежной пластине можно регулировать. Конструкция штатного кронштейна кожуха предусматривает полную сквозную проводку кабеля с последующим его выводом в стену или наружу у основания кронштейна, что немаловажно при использовании термокожуха при неблагоприятных погодных условиях.

Термокожух STH-6230DL-PSU2 можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".