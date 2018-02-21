Терминал-контроллер аварийного выхода effeff 1385. Действительно гибкий дизайн
Терминал-контроллер аварийного выхода effeff 1385. Действительно гибкий дизайн
Новости участников портала \\ 30.03.2018 18:47 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
Компания Шлюссельбург, на правах официального дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik, представляет терминалы effeff 1385, выполненные в дизайне стандартных выключателей и имеющие модульную конструкцию.
Терминалы 1385 удобны в установке, не нарушают общий дизайн помещения и позволяют выбирать те функции, которые необходимы заказчику.
Модульная конструкция для большей гибкости
Независимо от того, нужно ли выбрать программу переключения или принять решение об оперативном управлении, терминал 1385 предлагает пользователям высокую степень гибкости.
Эти терминалы легко интегрируются в продукты производителя электроустановочных и строительных систем Jung и Gira. Основываясь на системе серии 55, используемой многими производителями коммутаторов, они также могут быть интегрированы в другие программы переключения.
Когда дело доходит до оперативного контроля, планировщики и монтажники могут выбрать между стандартной моделью клавишного переключателя и работой с клавиатурой или RFID-модулем. Управление уже интегрировано в аварийный выключатель, что означает, что базовая модель требует только одного установочного блока при работе с внешним устройством. При необходимости пользователь может установить до трех установочных блоков.
Большая безопасность и простота в эксплуатации
Все требования, предъявляемые к установленным стандартам качества effeff, гарантируют бесперебойную работу терминала. Но терминал 1385 предлагает дополнительные функции, которые еще больше повышают безопасность в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Многотональные сирены и акустический сигнал для слепых обеспечивают предупреждение людей об опасности. Они также гарантируют, что путь к эвакуационной двери может быть легко обнаружен слабовидящими или если есть густой дым.
Инновационная концепция светодиодного освещения доказала свою состоятельность и также используется в 1385. Благодаря чёткому светодиодному освещению статус двери также сразу становится понятным для тех, кто страдает от цветовой слепоты.
Настройка работы также упрощена - настройка происходит централизованно и больше не требуется выполнять её с помощью переключателя на каждом устройстве. Базовая конфигурация не требует программирования. Чтобы сделать установку более удобной, модули подключаются с помощью готовых к монтажу кабелей с разъемами pin-and-socket. Это также гарантирует отсутствие ошибок во время установки.
Обзор преимуществ продукта:
- Модули 1-3 распределительных коробок
- Интегрированные средства управления
- Доступны различные программы переключения
- Встроенный интерфейс шины TS для систем управления зданием - могут использоваться с визуализацией и голосовыми связями
- Дополнительные функции безопасности - многотональная сирена и акустический сигнал для слепых
- Простое управление
- Четкие светодиодные сигналы
- Центральная конфигурация
- Простая установка
- Широкий спектр возможностей наблюдения
Все подробности у ООО «Шлюссельбург» по телефону +7-495-7900265 или на сайте: www.schluesselburg.ru
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