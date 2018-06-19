Теперь ты в Армии! СПКБ Техно на выставке Aрмия-2018.

Домашняя сигнализация: виды и устройство Комплексные системы безопасности \\ Право на неприкосновенность жилища и защиты частной собственности отражены в Конституции РФ. Желая уберечь свое жилье от вандалов и хулиганов, преступников, желающих поживиться чужими богатствами, владельцы домов прибегают к установке системы сигнализации в доме или квартире. Многие представители криминального мира обойдут Ваш дом стороной, зная, что он под охраной, или увидев даже неподключенные камеры.

Виды сейфов и правила их выбора Взлом и проникновение \\ Каждый знает, что хранить свои ценности нужно под замком. Многие, к сожалению, в этом смысле подразумевают лишь дверной засов. Но немногие, более осведомленные и внимательные, прячут их в сейфы. И поступают правильно. Сейф – это место хранения и защиты любых предметов от повреждений и похищений.