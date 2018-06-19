Теперь ты в Армии! СПКБ Техно на выставке Aрмия-2018.
Теперь ты в Армии! СПКБ Техно на выставке Aрмия-2018.
Новости участников портала \\ 22.08.2018 10:46 \\ ЗАО СПКБ Техно \\ Подольск
22 августа начинаются дни работы Форума для специалистов. Успейте посетить наш стенд!
21 августа начал свою работу международный форум АРМИЯ 2018, и ЗАО «СПКБ Техно» впервые принял в нём участие! Наш опыт в сфере поставок продукции для военно-промышленного комплекса, несомненно, обязывает нас к этому.
Приглашаем посетить нашу экспозицию в павильоне D, стенд 4В8-5.
Помимо стандартной продукции завода общепромышленного назначения, мы привезли на выставку новинки кабельной продукции оборонного назначения. Кабели с увеличенной износостойкостью, выдерживающие воздействия крайне агрессивных внешних сред, повышенной гибкости, с расширенным диапазоном температур монтажа и эксплуатации, дополнительно защищенные от внешних механических воздействий, с увеличенным сроком службы и превосходными диэлектрическими свойствами.
Также в рамках Форума представлен новый каталог "Кабели оборонно-промышленного назначения", включающий в себя все новинки завода.
Будем рады увидеться на международном военно-техническом форуме АРМИЯ 2018!
Новости участников портала
Новый релиз Lenel OnGuard с управлением доступом к электронным ключницам Traka марки ASSA ABLOY
Новости участников портала \\ 20.08.2018 12:30 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Значительное сокращение временных и административных издержек обеспечивают единые учетные данные, используемые как для контроля доступа в здания/помещения, подконтрольные Lenel OnGuard, так и для ключниц Traka.
effeff 842 Идеальное решение для цельностеклянных маятниковых дверей
Новости участников портала \\ 17.08.2018 15:35 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
Компания Шлюссельбург, на правах официального дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik представляет электромоторный поворотный ригель effeff 842.
effeff 118 - универсал среди защелок
Новости участников портала \\ 17.08.2018 15:33 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
В семействе моделей effeff 118 компания Шлюссельбург, на правах официальног дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, предлагает одну из самых маленьких и самых гибких в применении защелок в мире.
Электрозащелка накладного монтажа на СТЕКЛО, ДЕРЕВО или МЕТАЛЛ! Замена электромагнитному замку!
Новости участников портала \\ 17.08.2018 15:32 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
Компания Шлюссельбург представляет Вашему вниманию уникальную электромеханическую защелку effeff Strike Lock 8037UL предназначенную для накладного монтажа.
Новая линейка замков One System ASSA ABLOY Sicherheitstechnik на MIPS 2018
Новости участников портала \\ 16.08.2018 15:38 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
Компания Шлюссельбург, на правах официального дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik, сообщает, что новая линейка замков повышенной прочности One System будет представлена на международном форуме MIPS 2018.
Обновление линейки – камера STC-HDX3525 Ultimate
Новости участников портала \\ 16.08.2018 15:22 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Камеры нового семейства STC-HDX Ultimate поддерживают стандарты трансляции HD видеосигнала по коаксиальному кабелю: EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960 и обеспечивают особо высокую чувствительность и точность цветопередачи. Камеры можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом.
Новый электромагнитный замок на дверь с удержанием до 360 кг и СД-индикатором питания от Smartec
Новости участников портала \\ 15.08.2018 13:38 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Удержать дверь в закрытом положении ST-EL360L способен при усилиях ее открытия вплоть до 360 кг.
Компания "Пелен" в Регистре проверенных организаций
Новости участников портала \\ 14.08.2018 17:37 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург
Компания "Пелен" (Проектно-монтажная группа "КСБ") подтвердила высокий уровень предоставляемых услуг в сфере безопасности и связи вступлением в Регистр проверенных организаций с получением соответствующего сертификата.
"ВИТ-Центр": поставь все под контроль
Новости участников портала \\ 14.08.2018 14:50 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Компании "Тиббо Системс" и "ВИТ-Центр" предлагают оценить возможности платформы AggreGate Network Manager для решения ваших задач.
«АРМО-Системы» стала дистрибьютором аспирационных систем немецкого производителя Wagner
Новости участников портала \\ 14.08.2018 14:03 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Разработанные в 2001 году аспирационные системы Wagner Titanus с высокой чувствительностью обнаружения дыма и защитой от ложного срабатывания сделали компанию мировым лидером в сфере производства аспирационных дымовых извещателей.
Другие новости
Выберите свое обновление серии Ultimate от компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ"
"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ 22.08.2018 14:09
Теперь ты в Армии! СПКБ Техно на выставке Aрмия-2018.
ЗАО СПКБ Техно \\ 22.08.2018 10:46
Новости
новая версия системы ИИ для распознавания документов
События \\ 21.06.2018
Вторая версия Smart IDReader с помощью нового ИИ прибавила в скорости и качестве распознавания документов со смартфонов
MERLION стал одним из крупнейших участников DISTREE Russia
События \\ 20.06.2018
Дистрибьютор активно поддержал 15-й форум
Представители промышленного сектора встретятся с поставщиками систем безопасности на площадке Совета Федерации
Выставки \\ 19.06.2018
В начале июля на площадке Совета Федерации состоится встреча руководителей, отвечающих за безопасность крупнейших корпораций, с поставщиками систем безопасности. Заказчики и производители систем безопасности обсудят актуальные вопросы и задачи комплексной безопасности.
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