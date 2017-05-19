«Технодом» по франшизе с «Видеоглазом» - низкие цены на безопасность сотен ...

«Технодом» по франшизе с «Видеоглазом» - низкие цены на безопасность сотен брендов

«Технодом» по франшизе с «Видеоглазом» - низкие цены на безопасность сотен брендов

Новости участников портала \\ 24.05.2017 11:44 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

После заключения партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» липецкая компания «Технодом» гарантирует покупателям низкие цены и высокое качество оборудования безопасности нескольких сотен российских и зарубежных торговых марок. Знакомство с ассортиментом лучше всего начать с созданного в рамках франшизы сайта «Технодома», где размещен полный каталог партнерских товаров.

Большой ассортимент оборудования безопасности высокого качества по ценам без накруток, обучение сотрудников работе с приоритетными брендами, всесторонняя партнерская поддержка и новый корпоративный сайт – вот вкратце составляющие успеха липецкой компании «Технодом». Все эти преимущества предоставлены по условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ», и именно специалисты «Видеоглаза» сделали новый сайт «Технодома» и провели онлайн обучение его сотрудников с выдачей сертификатов.

 

«Видеоглаз» имеет налаженные партнерские и дилерские связи с сотнями зарубежных и российских производителей, которые являются лучшими в сфере технической безопасности. Все товары, предлагаемые «Видеоглазом» своим партнерам, поставляются без каких-либо «накруток» сверху. К тому же качество практически каждой позиции неоднократно проверено на реальных объектах по всей России, то есть в рамках франшизы предлагается продукция только высокого качества, хотя и разных ценовых сегментов.

 

Созданный специалистами «Видеоглаза» новый корпоративный сайт «Технодома» содержит полный партнерский каталог товаров – а это несколько тысяч наименований приблизительно 300 торговых марок российского и зарубежного производства. Для удобства выбора к каждому товару имеются подробные технические характеристики. История заказов каждого покупателя автоматически сохраняется в личном кабинете. Если нужно рассчитать стоимость работ (например, по монтажу) – это можно сделать в режиме онлайн.

 

Партнерское соглашение «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» означает и полную поддержку, что крайне полезно для клиентов «Технодома». Дело в том, что по условиям франшизы покупатель, недовольный качеством товаров или услуг, может обратиться с претензией напрямую к старшему партнеру – в компанию «Видеоглаз», опытные сотрудники которого быстро и эффективно устранят любую техническую проблему клиента.

Новости участников портала

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Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

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Обновление микропрограмм контроллеров SIGUR

Новости участников портала \\ 23.05.2017 17:47 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель системы SIGUR, выпустила обновление микропрограмм для всей линейки своих контроллеров СКУД.

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Спешим сообщить вам, что «РусГард» возобновляет свои еженедельные бесплатные обучающие семинары.

Охрана и мониторинг крупных городских предприятий

Охрана и мониторинг крупных городских предприятий

Новости участников портала \\ 23.05.2017 14:08 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Безопасность и антитеррористическая защита крупных городских предприятий и объектов городской инфраструктуры – этой актуальной теме посвящен №2-2017 журнала “Алгоритм безопасности”.

Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» – «арктический» термокожух STH-6230DL-PSU2

Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» – «арктический» термокожух STH-6230DL-PSU2

Новости участников портала \\ 23.05.2017 11:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 рассчитан на «арктическое» видеонаблюдение и может поддерживать работу камеры при температурах до -70 градусов. Новинка с семью обогревателями, которая поступила в продажу по относительно низкой цене в компании «Видеоглаз», имеет ИК подсветку на 120 метров и не допускает работу камеры, не прогретой хотя бы до -10 градусов.

Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.05.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамер Dahua SD50131I-HC и DH-HAC-HFW2200EP-0280B.

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Новости участников портала \\ 22.05.2017 21:11 \\ Satvision \\ Самара

Компания SATVISION сообщает Вам о поступлении новой скоростной PTZ AHD видеокамеры SVC-SD2092V.

Бюджетные камеры не исключают высокие характеристики

Бюджетные камеры не исключают высокие характеристики

Новости участников портала \\ 22.05.2017 18:39 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Новинка Alteron by Smartec - линейка видеокамер стандарта AHD семейства Eco. Объекты со скромным бюджетом смогут воспользоваться качественными видеокамерами с разрешением 720р или 1080р при 25 к/с. Розничная стоимость новинки составляет всего 2 980 рублей.

Юпитер: "дело о сгоревших валенках"

Юпитер: "дело о сгоревших валенках"

Новости участников портала \\ 22.05.2017 16:55 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Январским морозным вечером на телефоны сотрудников ООО "РегионСпецСервис" с одного из объектов на строительной площадке Урала поступило тревожное сообщение «ПОЖАР». Благодаря контрольной панели ППКОП «Юпитер» пожара удалось избежать.

Новые терминалы Safran MorphoAccess VP для биометрического контроля доступа по отпечаткам и рисунку вен пальцев

Новые терминалы Safran MorphoAccess VP для биометрического контроля доступа по отпечаткам и рисунку вен пальцев

Новости участников портала \\ 22.05.2017 14:41 \\ АРМО-Системы \\ Москва

MorphoAccess VP впускается в двух модификациях: Bio и Dual, отличие которых друг от друга заключается в отсутствии и наличии считывателя карт доступа MIFARE/DESFire соответственно.

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«АРМО-Системы» представлена цилиндрическая IP-камера M2026-LE от AXIS с обзором 130°, разрешением 4 Мп и ИК-подсветкой

АРМО-Системы \\ 24.05.2017 13:06

«Технодом» по франшизе с «Видеоглазом» - низкие цены на безопасность сотен брендов

ВИДЕОГЛАЗ \\ 24.05.2017 11:44

Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 24.05.2017 11:05

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ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков

ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков

Выставки \\ 23.05.2017

Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.

ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков

ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков

Выставки \\ 22.05.2017

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.

Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA

Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA

Выставки \\ 19.05.2017

Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.

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Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

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