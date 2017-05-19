Новости участников портала \\ 24.05.2017 11:44 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

После заключения партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» липецкая компания «Технодом» гарантирует покупателям низкие цены и высокое качество оборудования безопасности нескольких сотен российских и зарубежных торговых марок. Знакомство с ассортиментом лучше всего начать с созданного в рамках франшизы сайта «Технодома», где размещен полный каталог партнерских товаров.

Большой ассортимент оборудования безопасности высокого качества по ценам без накруток, обучение сотрудников работе с приоритетными брендами, всесторонняя партнерская поддержка и новый корпоративный сайт – вот вкратце составляющие успеха липецкой компании «Технодом». Все эти преимущества предоставлены по условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ», и именно специалисты «Видеоглаза» сделали новый сайт «Технодома» и провели онлайн обучение его сотрудников с выдачей сертификатов.

«Видеоглаз» имеет налаженные партнерские и дилерские связи с сотнями зарубежных и российских производителей, которые являются лучшими в сфере технической безопасности. Все товары, предлагаемые «Видеоглазом» своим партнерам, поставляются без каких-либо «накруток» сверху. К тому же качество практически каждой позиции неоднократно проверено на реальных объектах по всей России, то есть в рамках франшизы предлагается продукция только высокого качества, хотя и разных ценовых сегментов.

Созданный специалистами «Видеоглаза» новый корпоративный сайт «Технодома» содержит полный партнерский каталог товаров – а это несколько тысяч наименований приблизительно 300 торговых марок российского и зарубежного производства. Для удобства выбора к каждому товару имеются подробные технические характеристики. История заказов каждого покупателя автоматически сохраняется в личном кабинете. Если нужно рассчитать стоимость работ (например, по монтажу) – это можно сделать в режиме онлайн.

Партнерское соглашение «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» означает и полную поддержку, что крайне полезно для клиентов «Технодома». Дело в том, что по условиям франшизы покупатель, недовольный качеством товаров или услуг, может обратиться с претензией напрямую к старшему партнеру – в компанию «Видеоглаз», опытные сотрудники которого быстро и эффективно устранят любую техническую проблему клиента.