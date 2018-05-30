Компания Hitachi Vantara усовершенствовала аппаратное и программное обеспечение всех продуктов семейства конвергентных, гиперконвергентных и созданных на базе архитектуры Rack-scale систем Hitachi Unified Compute Platform (UCP), в том числе дисковых систем с кэшированием на базе NVMe SSD и серверных систем на базе процессоров GPU.

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, объявляет о старте серии технических конференций для профессионалов в области сетей и систем электроснабжения среднего напряжения Energy Days. Впервые подобное событие проводится во всероссийском масштабе: семинары запланированы в более чем 30 городах страны, в которых примут участие более 1200 специалистов и руководителей.

Информационная безопасность: как защитить информацию? Программное обеспечение \\ Защита информации сегодня касается каждого пользователя компьютера и мобильных гаджетов. Технологии развиваются, не отстают и злоумышленники, готовые заполучить данные. Предлагаем воспользоваться простыми советами по обеспечению информационной безопасности.

Детская безопасность в сети. Как защитить детей от нежелательной информации Программное обеспечение \\ Даже в десять лет ребенок может стать продвинутым пользователем, превращая использование компьютера в настоящее виртуозное мастерство. Безусловно, знания и умения, полученные посредством использования Интернета, могут положительно повлиять на его развитие. Однако во всемирной паутине спрятано и множество «подводных камней», которые могут нанести непоправимый вред. И именно о безопасности ребенка в Интернете должны позаботиться родители, как только их чадо начнет им пользоваться.

Как выбрать домофонную систему Комплексные системы безопасности \\ Сейчас практически в каждом многоквартирном или частном доме установлена домофонная система. Такой прибор стал важной и необходимой вещью в быту. Довольно большой популярностью пользуются домофоны с видео, которые обеспечивают также возможность наблюдения и полную безопасность для жителей. А если учесть, что технологии постоянно совершенствуются, то их производители предлагают самые современные модели – спрос только растет.