TerraLink приглашает на вебинар по эффективным решениям для построения СКУД и учета ...

Новости участников портала \\ 29.06.2018 15:15 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Как эффективно управлять доступом в малых офисах? Как организовать безопасное хранение вещей посетителей и учет платных услуг в фитнес-клубах? Узнайте об этом на бесплатном вебинаре TerraLink 03 июля 2018 года.

На вебинаре вы узнаете, как с помощью ИСКБ TerraID:

контролировать доступ в малых офисах;

организовать безопасное хранение вещей посетителей и учет оплаченных услуг в фитнес-клубах;

учесть рабочее время сотрудников автосалонов;

организовать контроль доступа и учет рабочего времени на объектах строительства, где отсутствует ИТ-инфраструктура;

управлять доступам и учитывать услуги по использованию площадей крупных торгово-развлекательных центров;

комплексно решить вопросы доступа, учета рабочего времени, учета питания на промышленном предприятии;

организовать учет питания сотрудников в вахтовых поселках.

Дата и время проведения: 03 июля 2018 г. в 11.00 по московскому времени

Ведущий вебинара: Сергей Сорокин, менеджер по обучению и пресейлу

Зарегистрироваться на вебинар: web.terralink.ru/cn/aozcq/0307_wbr_site_reg

По всем вопросам относительно мероприятия обращайтесь к Сорокину Сергею,

тел.: +7 (495) 721-17-21, доб. 126 e-mail: SorokinS@TerraLink.ru