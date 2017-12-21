TerraLink предупреждает: на рынке появились поддельные термотрансферные ленты HID FARGO

TerraLink предупреждает: на рынке появились поддельные термотрансферные ленты HID FARGO

TerraLink предупреждает: на рынке появились поддельные термотрансферные ленты HID FARGO

Новости участников портала \\ 26.12.2017 16:11 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор и авторизованный HID Global сервисный центр карт-принтеров FARGO в России, предупреждает о появлении на рынке неоригинальных термотрансферных лент для принтеров HID FARGO.

Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор и авторизованный HID Global сервисный центр карт-принтеров FARGO в России, предупреждает о появлении на рынке неоригинальных термотрансферных лент для принтеров HID FARGO.

Использование поддельных несущих лент FARGO 84053 HDP Film значительно ухудшает качество термопереноса на карту, а также может вывести из строя принтер HID FARGO HDP5000.

 

Используйте только оригинальные расходные материалы!

Отличия оригинальной термотрансферной ленты HID FARGO от неоригинальной

Отличия оригинальной термотрансферной ленты HID FARGO от неоригинальной

 

Применение неоригинальных термотрансферных лент приводит к дефектам печати, таким как:

  • выход из строя печатающей термоголовки (в связи с применением нестандартного покрытия на термотрансферной ленте может происходить перегрев термоголовки);
  • некачественный перенос изображения на термотрансферную ленту;
  • приклеивание цветной ленты к термотрансферной в процессе печати;
  • отслаивание пленки от карты, плохая цветопередача, частичное отсутствие изображение на поверхности карты.

 

Использование неоригинальных термотрансферных лент может привести к выходу принтера из строя, что не будет являться гарантийным случаем.

 

Покупайте оригинальные расходные материалы HID FARGO только у официального дистрибьютора

http://idcards.ru/ — интернет-магазин компании TerraLink

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Выставки \\ 22.12.2017

С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.

Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!

Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!

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Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», который пройдет в Нижнем Новгороде в феврале

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