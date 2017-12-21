TerraLink предупреждает: на рынке появились поддельные термотрансферные ленты HID FARGO

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Использование неоригинальных термотрансферных лент может привести к выходу принтера из строя, что не будет являться гарантийным случаем.

Применение неоригинальных термотрансферных лент приводит к дефектам печати, таким как:

Использование поддельных несущих лент FARGO 84053 HDP Film значительно ухудшает качество термопереноса на карту, а также может вывести из строя принтер HID FARGO HDP5000 .

Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор и авторизованный HID Global сервисный центр карт-принтеров FARGO в России, предупреждает о появлении на рынке неоригинальных термотрансферных лент для принтеров HID FARGO.

Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор и авторизованный HID Global сервисный центр карт-принтеров FARGO в России, предупреждает о появлении на рынке неоригинальных термотрансферных лент для принтеров HID FARGO.