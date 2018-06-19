ТД Алгоритм Безопасности – стал официальным представителем бельгийского бренда ...
ТД Алгоритм Безопасности – стал официальным представителем бельгийского бренда защитных перчаток ArmProtect
Новости участников портала \\ 13.09.2018 12:54 \\ Алгоритм Безопасности \\ г. Москва
Бельгийский производитель использует классические и инновационные материалы, натуральные хлопок, кожу и латекс, а также все актуальные синтетические материалы от нитрила до кевлара, ведет собственные разработки.
Российская компания Алгоритм Безопасности, поставщик широкого ассортимента средств индивидуальной защиты сообщает о заключении соглашения о сотрудничестве с крупным европейским производителем.
Алгоритм Безопасности получил статус эксклюзивного представителя бельгийской марки защитных перчаток ArmProtect и имеет право представлять интересы своего партнера на территории России и стран СНГ.
Компания ArmProtect – это молодой бренд, который фокусирует усилия на разработке и производстве средств индивидуальной защиты рук для людей, работающих в самых разных отраслях промышленности. В товарной линейке присутствуют антипорезные, жаростойкие, химически стойкие, антивибрационные перчатки, перчатки, защищающие от механических воздействий, пониженных температур, для работы в агрессивных средах, КЩС (кислото-щелочестойкие) и многие другие.
Бельгийский производитель использует классические и инновационные материалы, натуральные хлопок, кожу и латекс, а также все актуальные синтетические материалы от нитрила до кевлара, ведет собственные разработки. Для выхода на российский рынок в ArmProtect было создано несколько принципиально новых моделей перчаток.
Первые партии продукции уже поступили на склад российского представительства.
Также, перчатки АрмПротект будут экспонироваться в декабре на главной отраслевой выставке БИОТ.
Для обоих компаний это решение является хорошим стимулом для развития, и их представители отмечают большие перспективы этого сотрудничества.
Справка: компания Алгоритм безопасности комплексный поставщик СИЗ (средств индивидуальной защиты), дистрибутирует в России продукцию европейских брендов, является производителем продукции под собственными торговыми марками. Алгоритм безопасности известен также, как разработчик инновационной активной сигнальной одежды Симафор и владелец марки Алфавит защиты (профессиональная дерматологическая защита).
Официальный сайт ArmProtect: www.arm-protect.com
Новости участников портала
Каждому покупателю принтера Datacard SD260 набор для печати YMCKT в ПОДАРОК!
Новости участников портала \\ 12.09.2018 16:36 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Купите принтер Datacard SD260 и получите в ПОДАРОК полноцветную ленту на 500 отпечатков!
Новый регулируемый доводчик уличный от Smartec для дверей весом до 120 кг
Новости участников портала \\ 12.09.2018 13:03 \\ АРМО-Системы \\ Москва
ST-DC236 обеспечивает гарантированное закрытие дверей, в том числе находящихся под управлением системы контроля доступа (СКУД) и оснащенных электромеханическими или электромагнитными замками.
Новый биометрический IP-терминал Suprema BioLite N2 для наружной установки
Новости участников портала \\ 11.09.2018 20:51 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
TerraLink представляет уличный биометрический IP-терминал последнего поколения Suprema BioLite N2.
Премьера AXIS – уличная поворотная камера-тепловизор Q8742-E с 30x/3x трансфокаторами и IP66
Новости участников портала \\ 11.09.2018 10:38 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Круговой видеоконтроль, раннее обнаружение и идентификация движущихся объектов на крупных открытых территориях являются прерогативой двухспектральной камеры AXIS Q8742-E.
Мультиформатная камера STC-HDX3085 Ultimate от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ"
Новости участников портала \\ 05.09.2018 16:11 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Камеру высокой чувствительности STC-HDX3085 Ultimate можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом: в цифровом формате HD-SDI и EX-SD и в аналоговом высокого разрешения AHD, HD-TVI, HD-CVI.
Новая четырёхмодульная уличная IP-камера Wisenet PNM-9000VQ
Новости участников портала \\ 05.09.2018 14:59 \\ Tatris \\ Москва
Компания Tatris, на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin, представляет новую четырёхмодульную сетевую камеру Wisenet PNM-9000VQ для наружной установки.
Новые IP-камеры Wisenet в корпусе из нержавеющей стали
Новости участников портала \\ 05.09.2018 14:41 \\ Tatris \\ Москва
Компания Tatris, на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin, представляет новые антивандальные камеры видеонаблюдения в корпусе из из нержавеющей стали: Wisenet XNV-6080RS и Wisenet XNV-6120RS обеспечивают 2-мегапиксельное изображение.
Lantech выпустила высокопроизводительный коммутатор с 24 PoE портами, 4 SFP слотами и пропускной способностью 56 Гбит/с
Новости участников портала \\ 05.09.2018 12:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Активная система энергосбережения Energy Efficient Ethernet, используемая коммутаторами LPGS-2424C-240W, позволит снизить энергозатраты, когда нет передачи данных по одному или нескольким PoE-совместимым портам.
Новинка Sony — «тонкая» IP камера с 360-градусным обзором, 12 MP сенсором и автокоррекцией изображения
Новости участников портала \\ 03.09.2018 12:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва
«Бортовая» видеоаналитика IP камеры способна обнаружить, распознать и идентифицировать людей и/или объекты в пределах 360-градусной зоны наблюдения, а также отслеживать их перемещение и оповещать о тревогах в соответствии с установленными правилами.
Молниеносный вызов
Новости участников портала \\ 30.08.2018 17:33 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
Завершилась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. При приемке особое внимание уделяется вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Другие новости
Восточный экономический Форум под защитой Стрельца!
Аргус-Спектр \\ 14.09.2018 19:35
ЮНИТЕСТ спонсор Чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту
ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ 13.09.2018 17:20
Новости
новая версия системы ИИ для распознавания документов
События \\ 21.06.2018
Вторая версия Smart IDReader с помощью нового ИИ прибавила в скорости и качестве распознавания документов со смартфонов
MERLION стал одним из крупнейших участников DISTREE Russia
События \\ 20.06.2018
Дистрибьютор активно поддержал 15-й форум
Представители промышленного сектора встретятся с поставщиками систем безопасности на площадке Совета Федерации
Выставки \\ 19.06.2018
В начале июля на площадке Совета Федерации состоится встреча руководителей, отвечающих за безопасность крупнейших корпораций, с поставщиками систем безопасности. Заказчики и производители систем безопасности обсудят актуальные вопросы и задачи комплексной безопасности.
Статьи
Как защитить ребенка от вреда в Интернете?
Профилактика преступлений \\ Интернет – это информационная платформа, которую сложнее всего контролировать. Он богат, как полезным контентом, так и опасным.
Как избежать срока за репост?
Законодательство по безопасности \\ Социальные сети давно стали для граждан платформой самовыражения. В них активно обсуждаются последние новости, острые общественные проблемы, выносятся категоричные высказывания.
Обеспечение безопасности магазина
Профилактика преступлений \\ Человечество пока не достигло того уровня самосознательности, при котором можно было бы отказаться от систем безопасности и замков. Кражи совершаются в любых магазинах, даже самых защищенных. Люди могут выносить как недорогие творожные сырки из продуктового, так и действительно ценные вещи.
Электронные запирающие системы
Комплексные системы безопасности \\ Электронные устройства сопровождают современного человека повсюду. Жилища наполняются бытовой техникой, даже детям покупаются цифровые гаджеты, разрабатываются системы интернета вещей для организации умного дома.