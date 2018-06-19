Новости участников портала \\ 13.09.2018 12:54 \\ Алгоритм Безопасности \\ г. Москва

Бельгийский производитель использует классические и инновационные материалы, натуральные хлопок, кожу и латекс, а также все актуальные синтетические материалы от нитрила до кевлара, ведет собственные разработки.

Российская компания Алгоритм Безопасности, поставщик широкого ассортимента средств индивидуальной защиты сообщает о заключении соглашения о сотрудничестве с крупным европейским производителем.

Алгоритм Безопасности получил статус эксклюзивного представителя бельгийской марки защитных перчаток ArmProtect и имеет право представлять интересы своего партнера на территории России и стран СНГ.

Компания ArmProtect – это молодой бренд, который фокусирует усилия на разработке и производстве средств индивидуальной защиты рук для людей, работающих в самых разных отраслях промышленности. В товарной линейке присутствуют антипорезные, жаростойкие, химически стойкие, антивибрационные перчатки, перчатки, защищающие от механических воздействий, пониженных температур, для работы в агрессивных средах, КЩС (кислото-щелочестойкие) и многие другие.

Бельгийский производитель использует классические и инновационные материалы, натуральные хлопок, кожу и латекс, а также все актуальные синтетические материалы от нитрила до кевлара, ведет собственные разработки. Для выхода на российский рынок в ArmProtect было создано несколько принципиально новых моделей перчаток.

Первые партии продукции уже поступили на склад российского представительства.

Также, перчатки АрмПротект будут экспонироваться в декабре на главной отраслевой выставке БИОТ.

Для обоих компаний это решение является хорошим стимулом для развития, и их представители отмечают большие перспективы этого сотрудничества.

Справка: компания Алгоритм безопасности комплексный поставщик СИЗ (средств индивидуальной защиты), дистрибутирует в России продукцию европейских брендов, является производителем продукции под собственными торговыми марками. Алгоритм безопасности известен также, как разработчик инновационной активной сигнальной одежды Симафор и владелец марки Алфавит защиты (профессиональная дерматологическая защита).

Официальный сайт ArmProtect: www.arm-protect.com